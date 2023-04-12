https://sputnik-georgia.ru/20230412/v-gruzii-reshili-otmenit-platnuyu-otsrochku-ot-armii-276684004.html

В Грузии решили отменить платную отсрочку от армии

В Грузии решили отменить платную отсрочку от армии

Согласно действующей версии закона, отсрочка без оснований на 18 месяцев стоит две тысячи лари и воспользоваться ею можно дважды 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламентский комитет обороны и безопасности принял решение отменить платную отсрочку от прохождения срочной службы ко второму чтению. Согласно действующей версии закона, отсрочка без оснований на 18 месяцев стоит две тысячи лари и воспользоваться ею можно дважды. Другие новшества призыва остались прежними. Согласно поправкам, возраст призывников останется неизменным с 18 до 27 лет, однако изменится система постановки на военный учет. Если по действующему законодательству срочников на военный учет ставят органы местной власти, то после принятия поправок этим будет заниматься непосредственно министерство обороны, и явка после вызова для молодых людей будет обязательна. На военный учет молодых людей будут ставить в период с 1 января по 30 апреля в том году, когда им должно исполниться 17 лет, и именно с постановки на учет они будут считаться срочниками. Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Призыву на срочную службу не будут подлежать: Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей. При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии. Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе >>Между тем, из списка причин для отсрочки прохождения срочной службы изъяли причину наличия статуса священнослужителя и обучение в духовном училище, но добавили к причинам ряд других оснований. При этом теперь все духовные лица будут проходить альтернативную службу. Так, поводом для отсрочки, по новой версии, станет: После получения повестки на прохождение срочной службы или на явку в призывную комиссию, срочник должен явиться туда в течение 10 дней, в противном случае его объявят в розыск и при обнаружении доставят в комиссию. Как будет проходить служба Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: – служба в боевом подразделении – срок полгода; – служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев; – служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев. Студенты, которые окажутся в списках призывников, смогут выбрать спецкурс, который будет считаться прохождением срочной службы. Курс подразумевает либо прохождение раз в год учений, длящихся месяц, в течение четырех лет, либо двухгодичной программы подготовки младших офицеров без отрыва от учебы в вузе. Во втором случае с академической степенью студенты получат звание лейтенанта. По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. А вот по новой норме, проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев, получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев – отпуск составит 15 календарных дней. Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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