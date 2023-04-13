https://sputnik-georgia.ru/20230413/gruzinskie-sudi-otkazalis-ekhat-v-ssha-iz-solidarnosti-s-popavshimi-pod-sanktsii-276707124.html

Грузинские судьи отказались ехать в США

Грузинские судьи отказались ехать в США

Судьи Нана Джохадзе, Тамар Бежанишвили и Константин Копалиани подали официально заявления в Высший совет юстиции об отказе ехать на учебный курс в США 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T16:58+0400

2023-04-13T16:58+0400

2023-04-13T18:01+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Трое грузинских судей в знак солидарности с судьями, против которых США ввели визовые ограничения, отказались ехать в эту страну на учебу, заявил член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили. Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По данным Гвритишвили, судьи Нана Джохадзе, Тамар Бежанишвили и Константин Копалиани подали официально заявления в Высший совет юстиции об отказе ехать на учебный курс в США, который пройдет с 22 по 30 апреля этого года. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. "Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей >>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, сша, келли дегнан, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии