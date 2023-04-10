https://sputnik-georgia.ru/20230410/eto-bylo-syurprizom--premer-gruzii-o-reshenii-ssha-po-sudyam-276597294.html

"Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей

"Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей

Премьер Грузии утверждает, что раньше не слышал никаких вопросов о судебной системе, поэтому решение США стало сюрпризом 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T16:04+0400

2023-04-10T16:04+0400

2023-04-10T16:26+0400

политика

новости

ираклий гарибашвили

высший совет юстиции

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними.Премьер отметил, что по этому поводу будет разговор с партнерами, и выразил уверенность, что ни один вопрос не останется без ответа."Это было сюрпризом для нас и для меня. Я никогда не слышал, что были какие-то вопросы… Но одно еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что неприемлемо и недопустимо вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны или любое решение, или действие, или заявление, которое может создать восприятие, ощущение какого-либо вмешательства в суд", – отметил он.Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>По словам главы грузинского правительства, власти делают все, чтобы усилить независимость судов."Во всех странах это своеобразное табу, что нельзя, недопустимо, незаконно давление на судью и вмешательство в суд. И мы, как правительство, следуем этой политике, и мы, безусловно, еще больше усилим и укрепим эту политику. Это наше общее желание – иметь еще более свободный, независимый, сильный суд", – подчеркнул Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, ираклий гарибашвили, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии