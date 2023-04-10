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"Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей
"Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей
Премьер Грузии утверждает, что раньше не слышал никаких вопросов о судебной системе, поэтому решение США стало сюрпризом 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T16:04+0400
2023-04-10T16:04+0400
2023-04-10T16:26+0400
политика
новости
ираклий гарибашвили
высший совет юстиции
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними.Премьер отметил, что по этому поводу будет разговор с партнерами, и выразил уверенность, что ни один вопрос не останется без ответа."Это было сюрпризом для нас и для меня. Я никогда не слышал, что были какие-то вопросы… Но одно еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что неприемлемо и недопустимо вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны или любое решение, или действие, или заявление, которое может создать восприятие, ощущение какого-либо вмешательства в суд", – отметил он.Премьер Грузии сделал первый комментарий в связи санкциями США против судей>>По словам главы грузинского правительства, власти делают все, чтобы усилить независимость судов."Во всех странах это своеобразное табу, что нельзя, недопустимо, незаконно давление на судью и вмешательство в суд. И мы, как правительство, следуем этой политике, и мы, безусловно, еще больше усилим и укрепим эту политику. Это наше общее желание – иметь еще более свободный, независимый, сильный суд", – подчеркнул Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Член Высшего совета юстиции Грузии: США не смогут запугать грузинских судей>>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, ираклий гарибашвили, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии
политика, новости, ираклий гарибашвили, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии
"Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей
16:04 10.04.2023 (обновлено: 16:26 10.04.2023)
Премьер Грузии утверждает, что раньше не слышал никаких вопросов о судебной системе, поэтому решение США стало сюрпризом
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал печальным и непонятным решение США о введении визовых ограничений для нескольких грузинских судей и отметил, что вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны недопустимо.
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Возмущенные этим члены Высшего совета юстиции призвали премьера встретиться с ними.
"Не только я, но и ни один гражданин нашей страны не видел никаких доказательств, сопровождавших это решение. Соответственно, безусловно, для меня это решение порождает огромный знак вопроса. Это печально и непонятно… Думаю, правда выяснится", – заявил Гарибашвили.
Премьер отметил, что по этому поводу будет разговор с партнерами, и выразил уверенность, что ни один вопрос не останется без ответа.
"Это было сюрпризом для нас и для меня. Я никогда не слышал, что были какие-то вопросы… Но одно еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что неприемлемо и недопустимо вмешательство в какой-либо форме в независимый суд суверенной страны или любое решение, или действие, или заявление, которое может создать восприятие, ощущение какого-либо вмешательства в суд", – отметил он.
По словам главы грузинского правительства, власти делают все, чтобы усилить независимость судов.
"Во всех странах это своеобразное табу, что нельзя, недопустимо, незаконно давление на судью и вмешательство в суд. И мы, как правительство, следуем этой политике, и мы, безусловно, еще больше усилим и укрепим эту политику. Это наше общее желание – иметь еще более свободный, независимый, сильный суд", – подчеркнул Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что в международных рейтингах правосудия и восприятия коррупции Грузия опережает более десяти стран Евросоюза и НАТО.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.