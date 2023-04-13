https://sputnik-georgia.ru/20230413/ispoved-khudozhnika-za-60-let--vystavka-rabot-chingiza-farzalieva-prokhodit-v-tbilisi-276710591.html

Исповедь художника за 60 лет – выставка работ Чингиза Фарзалиева проходит в Тбилиси

Исповедь художника за 60 лет – выставка работ Чингиза Фарзалиева проходит в Тбилиси

На выставке художника с богатой творческой биографией представлены работы, выполненные им, начиная с 1960-х годов 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T21:32+0400

2023-04-13T21:32+0400

2023-04-13T21:32+0400

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национальная галерея им. д.шеварднадзе

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Персональная выставка "Ступени времени" заслуженного деятеля искусств Азербайджана Чингиза Фарзалиева проходит в Национальной галерее Грузии до 10 мая, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. В экспозиции представлена ​​лишь малая часть богатой коллекции, созданной за долгую творческую жизнь художника. Искусство Чингиса Фарзалиева известно впечатляющими пейзажами, натюрмортами и произведениями с философским содержанием. "Выставка "Ступени времени" – это уникальная возможность проследить шестидесятилетний путь творчества с художником. Этот выставочный проект – своеобразная исповедь художника. Выставка, построенная по хронологическому принципу, как бы озвучивает его мысли в 60, 70, 80, 90-х годах XX века и в начале нового тысячелетия, выражая внутренние переживания художника", – поясняют в министерстве. Перед открытием выставки Чингиз Фарзалиев провел пресс-конференцию в Национальной галерее. Художник рассказал о своем творчестве и представленной выставке, поблагодарив Национальную галерею им. Дмитрия Шеварднадзе за сотрудничество. К выставке также был издан одноименный каталог. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Каха Сихарулидзе, заместитель министра иностранных дел Хатуна Тортладзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие приглашенные гости. Спустя 100 лет: Тбилисский театр оперы и балета вновь готовит премьеру "Даиси">>Чингиз Фарзалиев родился в 1943 году. В 1973 году он окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова, факультет живописи. С 2008 года – профессор Азербайджанской государственной художественной академии, с 2010 года – директор Азербайджанского национального художественного музея. Фарзалиев – выдающийся художник и общественный деятель, он обладатель многих международных академических регалий, орденов и наград. Он является почетным профессором международного информационно-биографического центра Кембриджского университета и Московского государственного художественного института им. Сурикова. Фарзалиев также почетный доктор Тбилисской государственной академии художеств. За вклад в развитие мировой культуры и науки он был удостоен звания Почетного деятеля Европейской академии естественных наук Ганновера. Художник также был награжден Орденом Почета за заслуги перед Австрийской Республикой, является кавалером президентского Ордена блистательности и другими.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе