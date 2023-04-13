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Новые правила для клиник вводит Минздрав Грузии
Новые правила для клиник вводит Минздрав Грузии
Минздрав Грузии хочет обеспечить граждан качественным медицинским обслуживанием 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T18:42+0400
2023-04-13T18:42+0400
2023-04-13T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Все клиники Грузии, включенные в программу всеобщего здравоохранения, с 1 мая должны будут использовать хирургические материалы, отвечающие международным стандартам, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Министерство здравоохранения Грузии утвердило минимальные требования и характеристики для хирургических материалов, среди которых коронарные стенты, эндопротезы. "Любой расходный материал, который используется во время хирургического вмешательства должны удовлетворять американскому или европейскому стандарту качества. Это будет проверять как Национальное агентство здравоохранения, так и Агентство регулирования, чтобы интересы пациентов максимально были защищены", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить?>>Согласно новшеству, клиники обязаны использовать только те материалы, которые отвечают стандартам FDA (The United States Food and Drug Administration), MDR (Medical Device Reporting) или CE (Certified in Eu). Помимо хирургических материалов, в 2023 году будут определены международные стандарты медицинского оснащения и вопросы регуляции. А с 2025 года все клиники, включенные в госпрограмму всеобщего здравоохранения, должны будут пройти обязательную международную аккредитацию. Главная цель проводимых реформ – внедрение международных стандартов, обеспечение качественным медобслуживанием граждан и создание мощных механизмов контроля качества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, минздрав
грузия, общество, новости, минздрав
Новые правила для клиник вводит Минздрав Грузии
Минздрав Грузии хочет обеспечить граждан качественным медицинским обслуживанием
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Все клиники Грузии, включенные в программу всеобщего здравоохранения, с 1 мая должны будут использовать хирургические материалы, отвечающие международным стандартам, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Министерство здравоохранения Грузии утвердило минимальные требования и характеристики для хирургических материалов, среди которых коронарные стенты, эндопротезы.
"Любой расходный материал, который используется во время хирургического вмешательства должны удовлетворять американскому или европейскому стандарту качества. Это будет проверять как Национальное агентство здравоохранения, так и Агентство регулирования, чтобы интересы пациентов максимально были защищены", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Согласно новшеству, клиники обязаны использовать только те материалы, которые отвечают стандартам FDA (The United States Food and Drug Administration), MDR (Medical Device Reporting) или CE (Certified in Eu).
Помимо хирургических материалов, в 2023 году будут определены международные стандарты медицинского оснащения и вопросы регуляции. А с 2025 года все клиники, включенные в госпрограмму всеобщего здравоохранения, должны будут пройти обязательную международную аккредитацию.
Главная цель проводимых реформ – внедрение международных стандартов, обеспечение качественным медобслуживанием граждан и создание мощных механизмов контроля качества.