https://sputnik-georgia.ru/20230411/statsionarnoe-lechenie-v-bolnitsakh-gruzii--kto-skolko-dolzhen-platit-276638340.html

Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить?

Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить?

Мединские сервисы в Грузии становятся доступнее 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T19:21+0400

2023-04-11T19:21+0400

2023-04-11T19:21+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

зураб азарашвили

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23791/99/237919914_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_978d029a5469c0c3b1e154d606ccaef1.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Граждане Грузии платят за стационарное лечение, в рамках новой модели финансирования клиник государством, в зависимости от того, к какой социальной группе они относятся, сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Речь идет о гражданах, которые включены в программу Всеобщего здравоохранения. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Что Грузия сделала для медобслуживания жителей страны за последние годы – данные Минздрава>>Для граждан пенсионного возраста доля софинансирования составляет 10%, но не более 500 лари (около 200 долларов). Для детей в возрасте от 0 до 5 лет, а также для детей с ограниченными возможностями, с резко выраженными ограниченными возможностями и студентов стоимость софинансирования в клиниках составляет 20%, но не более 1 тысячи лари (около 400 долларов). Остальным гражданам, которые не попадают в данные группы придется заплатить за стационарное лечение 30%, не более 1,5 тысячи лари (около 600 долларов). На прошедшем заседании правительства Грузии было рассмотрено изменение в постановление "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение" от февраля 2013 года. Согласно изменеиям, определяется верхний предел софинансирования за медобслуживание в клиниках.Данное решение было принято с учетом интересов граждан и повышения доступа к качественному медицинскому обслуживанию, отметили в минздраве страны.Что такое DRG? Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>Были случаи, когда для дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем реально необходимо. Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В Минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурсов, повышения доступа пациентов и качества сервиса. Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это достаточно большое финансирование, которые должны ощутить все граждане. Программа всеобщего здравоохраненияВ Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.В рамках программы финансируются как плановые, так и неотложные медсервисы, обслуживание семейных врачей и врачей-специалистов, медикаменты для хронических заболеваний.С 2013 года по сей день программой всеобщего здравоохранения воспользовались 94% населения страны. Государство за десять лет профинансировало около 11 миллионов медицинских случаев. На это ушло около 7 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав