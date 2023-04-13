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Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси
Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси
Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают в том числе свои кондитерские изделия, начинаются в среднем от 5,5 лари 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T19:02+0400
2023-04-13T19:02+0400
2023-04-13T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Цены на разные виды пасхальных куличей в сетевых продуктовых магазинах и кондитерских в Тбилиси отличаются в разы. Главный атрибуты праздничного стола православных христиан на Пасху готовится довольно долго, поэтому многие предпочитают покупать готовую выпечку.Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают как свои кондитерские изделия, так и изделия пекарен, начинаются в среднем от 5,5 лари. Это самые простые куличи – только с изюмом. С цукатами, шоколадом и другими сладостями обходятся в три-четыре раза дороже.Импортированные из Италии полукилограммовые куличи стоят в среднем 15-20 лари. Знаменитые кондитерские и кафе в основном предлагают килограммовые куличи, которые стоят около 30 лари. Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии>>Для любителей моды продаются куличи всемирно известных брендов по цене от 49 лари до 149. Если же печь дома, согласно расчетам Sputnik Грузия, килограммовый кулич обойдется примерно в 11 лари. В этом году православные будут отмечать главный церковный праздник – Светлое Воскресенье Христово (Пасху) 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, пасха
грузия, новости, общество, тбилиси, пасха
Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси
Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают в том числе свои кондитерские изделия, начинаются в среднем от 5,5 лари
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Цены на разные виды пасхальных куличей в сетевых продуктовых магазинах и кондитерских в Тбилиси отличаются в разы.
Главный атрибуты праздничного стола православных христиан на Пасху готовится довольно долго, поэтому многие предпочитают покупать готовую выпечку.
Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают как свои кондитерские изделия, так и изделия пекарен, начинаются в среднем от 5,5 лари. Это самые простые куличи – только с изюмом. С цукатами, шоколадом и другими сладостями обходятся в три-четыре раза дороже.
Импортированные из Италии полукилограммовые куличи стоят в среднем 15-20 лари.
Знаменитые кондитерские и кафе в основном предлагают килограммовые куличи, которые стоят около 30 лари.
Для любителей моды продаются куличи всемирно известных брендов по цене от 49 лари до 149.
Если же печь дома, согласно расчетам Sputnik Грузия, килограммовый кулич обойдется примерно в 11 лари.
В этом году православные будут отмечать главный церковный праздник – Светлое Воскресенье Христово (Пасху) 16 апреля.