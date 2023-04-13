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Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси
Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси
Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают в том числе свои кондитерские изделия, начинаются в среднем от 5,5 лари 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Цены на разные виды пасхальных куличей в сетевых продуктовых магазинах и кондитерских в Тбилиси отличаются в разы. Главный атрибуты праздничного стола православных христиан на Пасху готовится довольно долго, поэтому многие предпочитают покупать готовую выпечку.Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают как свои кондитерские изделия, так и изделия пекарен, начинаются в среднем от 5,5 лари. Это самые простые куличи – только с изюмом. С цукатами, шоколадом и другими сладостями обходятся в три-четыре раза дороже.Импортированные из Италии полукилограммовые куличи стоят в среднем 15-20 лари. Знаменитые кондитерские и кафе в основном предлагают килограммовые куличи, которые стоят около 30 лари. Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии&gt;&gt;Для любителей моды продаются куличи всемирно известных брендов по цене от 49 лари до 149. Если же печь дома, согласно расчетам Sputnik Грузия, килограммовый кулич обойдется примерно в 11 лари. В этом году православные будут отмечать главный церковный праздник – Светлое Воскресенье Христово (Пасху) 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, пасха
грузия, новости, общество, тбилиси, пасха

Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси

19:02 13.04.2023
© Pixabay / guanabarinoПасхальный кулич
Пасхальный кулич - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2023
© Pixabay / guanabarino
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Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают в том числе свои кондитерские изделия, начинаются в среднем от 5,5 лари
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Цены на разные виды пасхальных куличей в сетевых продуктовых магазинах и кондитерских в Тбилиси отличаются в разы.
Главный атрибуты праздничного стола православных христиан на Пасху готовится довольно долго, поэтому многие предпочитают покупать готовую выпечку.
Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают как свои кондитерские изделия, так и изделия пекарен, начинаются в среднем от 5,5 лари. Это самые простые куличи – только с изюмом. С цукатами, шоколадом и другими сладостями обходятся в три-четыре раза дороже.
Импортированные из Италии полукилограммовые куличи стоят в среднем 15-20 лари.
Знаменитые кондитерские и кафе в основном предлагают килограммовые куличи, которые стоят около 30 лари.
Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии>>
Для любителей моды продаются куличи всемирно известных брендов по цене от 49 лари до 149.
Если же печь дома, согласно расчетам Sputnik Грузия, килограммовый кулич обойдется примерно в 11 лари.
В этом году православные будут отмечать главный церковный праздник – Светлое Воскресенье Христово (Пасху) 16 апреля.
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