https://sputnik-georgia.ru/20230413/paskhalnye-kulichi-2023--tseny-v-tbilisi-276706168.html

Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси

Пасхальные куличи 2023 – цены в Тбилиси

Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают в том числе свои кондитерские изделия, начинаются в среднем от 5,5 лари 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T19:02+0400

2023-04-13T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Цены на разные виды пасхальных куличей в сетевых продуктовых магазинах и кондитерских в Тбилиси отличаются в разы. Главный атрибуты праздничного стола православных христиан на Пасху готовится довольно долго, поэтому многие предпочитают покупать готовую выпечку.Цены на полукилограммовые куличи в сетевых магазинах, которые продают как свои кондитерские изделия, так и изделия пекарен, начинаются в среднем от 5,5 лари. Это самые простые куличи – только с изюмом. С цукатами, шоколадом и другими сладостями обходятся в три-четыре раза дороже.Импортированные из Италии полукилограммовые куличи стоят в среднем 15-20 лари. Знаменитые кондитерские и кафе в основном предлагают килограммовые куличи, которые стоят около 30 лари. Индекс кулича 2023: сколько стоит приготовить пасхальный кулич в Грузии>>Для любителей моды продаются куличи всемирно известных брендов по цене от 49 лари до 149. Если же печь дома, согласно расчетам Sputnik Грузия, килограммовый кулич обойдется примерно в 11 лари. В этом году православные будут отмечать главный церковный праздник – Светлое Воскресенье Христово (Пасху) 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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