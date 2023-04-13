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Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу
Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу
Ранее администрация президента заявила о переносе запланированного на 18 апреля визита Зурабишвили в Страсбург 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T23:08+0400
2023-04-13T23:08+0400
2023-04-13T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Причиной переноса срока визита в Страсбург президента Грузии Саломе Зурабишвили стал искусственно затянутый правительством процесс получения согласия на визит от правительства, говорится в сообщении администрации президента Грузии. Во время своего ежегодного выступления в парламенте 31 марта Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте в середине апреля. Уже 13 апреля администрация заявила о переносе срока визита, запланированного на 18 апреля, на неопределенный срок. При этом президент пообещала выступить перед Европарламентом. "Обращение к Европарламенту и возможность встретиться с высшими представителями Евросоюза нужно максимально использовать для укрепления нашего статуса кандидата, поэтому подходящее время для выступления будет выбрано совместно с председателем Европарламента", – говорится в сообщении. Ранее президент Грузии заявила о намерении активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС. Президент Грузии: надо исправлять имидж страны >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, страсбург, европа, саломе зурабишвили , европарламент, еврокомиссия, правительство грузии
грузия, политика, новости, страсбург, европа, саломе зурабишвили , европарламент, еврокомиссия, правительство грузии
Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу
23:08 13.04.2023 (обновлено: 23:37 13.04.2023)
Ранее администрация президента заявила о переносе запланированного на 18 апреля визита Зурабишвили в Страсбург
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Причиной переноса срока визита в Страсбург президента Грузии Саломе Зурабишвили стал искусственно затянутый правительством процесс получения согласия на визит от правительства, говорится в сообщении администрации президента Грузии.
Во время своего ежегодного выступления в парламенте 31 марта Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте в середине апреля. Уже 13 апреля администрация заявила о переносе срока визита, запланированного на 18 апреля, на неопределенный срок.
"Из-за искусственно затягиваемого процесса получения согласия от правительства Грузии, президент Грузии принял решение отложить важнейший визит в город Страсбург, поскольку президент считает, что это должен быть шаг к деполяризации, а не наоборот", – говорится в сообщении администрации.
При этом президент пообещала выступить перед Европарламентом.
"Обращение к Европарламенту и возможность встретиться с высшими представителями Евросоюза нужно максимально использовать для укрепления нашего статуса кандидата, поэтому подходящее время для выступления будет выбрано совместно с председателем Европарламента", – говорится в сообщении.
Ранее президент Грузии заявила о намерении активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.