https://sputnik-georgia.ru/20230413/prezident-gruzii-obvinila-pravitelstvo-v-sryve-vizita-v-evropu-276717643.html

Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу

Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу

Ранее администрация президента заявила о переносе запланированного на 18 апреля визита Зурабишвили в Страсбург 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T23:08+0400

2023-04-13T23:08+0400

2023-04-13T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Причиной переноса срока визита в Страсбург президента Грузии Саломе Зурабишвили стал искусственно затянутый правительством процесс получения согласия на визит от правительства, говорится в сообщении администрации президента Грузии. Во время своего ежегодного выступления в парламенте 31 марта Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте в середине апреля. Уже 13 апреля администрация заявила о переносе срока визита, запланированного на 18 апреля, на неопределенный срок. При этом президент пообещала выступить перед Европарламентом. "Обращение к Европарламенту и возможность встретиться с высшими представителями Евросоюза нужно максимально использовать для укрепления нашего статуса кандидата, поэтому подходящее время для выступления будет выбрано совместно с председателем Европарламента", – говорится в сообщении. Ранее президент Грузии заявила о намерении активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС. Президент Грузии: надо исправлять имидж страны >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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