https://sputnik-georgia.ru/20230407/prezident-gruzii-nado-ispravlyat-imidzh-strany-276541108.html

Президент Грузии: надо исправлять имидж страны

Президент Грузии: надо исправлять имидж страны

Президент Грузии выразила опасения, что решение госдепа США может стать негативным посылом для ЕС 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T21:52+0400

2023-04-07T21:52+0400

2023-04-07T21:52+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

сша

еврокомиссия

высший совет юстиции

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Необходимо начать срочную работу над восстановлением репутации и имиджа нашей страны, заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабшвили. США 5 апреля ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Говоря о возможных действенных шагах для восстановления имиджа, президент назвала, в том числе, пересмотр состава Высшего совета юстиции, избрание несудебных его членов и начало полного расследования. "Чем больше действенных шагов будет предпринято с точки зрения реформы суда, за чем следят все наши верные партнеры и чего они ждут, тем быстрее мы восстановим репутацию страны и доверие к ней", – сказала Зурабишвили. При этом она подчеркнула, что сейчас не время для обид. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>"Дружественная страна может беспощадно высказаться, но мы не должны обижаться или злиться, или радоваться, а проанализировать – почему это произошло и что надо сделать", – отметила Зурабишвили. При этом президент отметила, что Грузия знала о необходимости проведения судебной реформы. "Грузия и грузинское общество хорошо знают об ответственности этих людей в основании вредной судебной системы. Мы все знаем и понимаем, что нужно было сделать для оздоровления этой судебной системы. Наше общество хорошо знает и то, что было не сделано и почему. Поэтому мы осознаем, разделяем и поддерживаем необходимость судебной реформы", – сказала Зурабишвили. "Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей >>При этом президент Грузии выразила опасения, что решение госдепа США может стать негативным посылом для ЕС. "Мне жаль, что этим решением страна оказывается в списке других подсанкционных стран, и это в то время, когда Грузия ждет важного решения европейских партнеров, присуждения статуса кандидата. Я опасаюсь, что решение США может быть воспринято в Европе как негативный сигнал", – сказала Зурабишвили. Президент Грузии отметила, что судебная реформа и обеспечение непредвзятости и независимости суда являются частью рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата. "Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , сша, еврокомиссия, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии