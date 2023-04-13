https://sputnik-georgia.ru/20230413/rossiya-ne-tolko-pokupaet-u-gruzii-vino-no-i-prodaet--dannye-statistiki-276681237.html
Россия не только покупает у Грузии вино, но и продает – данные статистики
Россия не только покупает у Грузии вино, но и продает – данные статистики
В прошлом году Грузия импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T09:01+0400
2023-04-13T09:01+0400
2023-04-13T09:01+0400
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грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия в 2022 году импортировала 202 тонны вина из России на сумму 613 тысяч долларов, сообщает медиаплатформа BMG. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. А Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в прошлом году Грузия импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари. Импорт, по сравнению с 2021 годом, вырос на 28,1%. Продукцию Грузии поставили 24 страны. Рейтинг ТОП-5 стран-импортеров по стоимости: Небольшие объемы вина также импортировались из Беларуси, Латвии, Испании, Нидерландов, Польши, Армении, Южной Африки, Гонконга, Туркменистана, Германии, Великобритании и других стран. Кроме того, в январе-феврале 2023 года Грузия приобрела 98 тонн вина за 542 тысячи долларов (на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года). За два месяца с начала 2023 года Грузия завезла 112 тонн продукции. И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тонны вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года. Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, грузинское вино
экономика, грузия, россия, новости, грузинское вино
Россия не только покупает у Грузии вино, но и продает – данные статистики
В прошлом году Грузия импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.
Грузия в 2022 году импортировала 202 тонны вина из России на сумму 613 тысяч долларов, сообщает медиаплатформа BMG
.
Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. А Россия уже годы является основным экспортером.
По статистике, в прошлом году Грузия импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари. Импорт, по сравнению с 2021 годом, вырос на 28,1%. Продукцию Грузии поставили 24 страны.
Рейтинг ТОП-5 стран-импортеров по стоимости:
Франция – 1,8 млн долларов, 73 тонны;
Италия – 1,2 млн долларов, 174 тонны;
Россия – 613 тысяч долларов, 202 тонны;
Украина – 243 тысячи долларов, 67 тонн;
Литва – 233 тысячи долларов, 8 тонн.
Небольшие объемы вина также импортировались из Беларуси, Латвии, Испании, Нидерландов, Польши, Армении, Южной Африки, Гонконга, Туркменистана, Германии, Великобритании и других стран.
Кроме того, в январе-феврале 2023 года Грузия приобрела 98 тонн вина за 542 тысячи долларов (на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года). За два месяца с начала 2023 года Грузия завезла 112 тонн продукции.
По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тонны вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.
Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.