https://sputnik-georgia.ru/20230411/i-pust-ves-mir-podozhdet--kak-gruziya-i-rossiya-naraschivayut-ekonomicheskoe-partnerstvo--276628846.html

И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство

И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство

Вопреки мировой нестабильности, упрекам третьих стран и различным препятствиям, а также на фоне отсутствия дипотношений, прямого авиасообщения и режима безвиз... 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T17:15+0400

2023-04-11T17:15+0400

2023-04-11T17:15+0400

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По данным за январь-февраль 2023 года Россия переместилась на первое место в списке основных торговых партнеров Грузии, опередив Турцию. Внешнеторговый оборот между странами за два месяца с начала 2023 года вырос в полтора раза (почти на 70%) по сравнению с прошлогодними показателями и составил 467,1 млн долларов. В общем торговом обороте Грузии доля России – 16,1%. В стремительном наращивании торговли с соседней страной, против которого ополчился "мир", часть экспертов и люди, не согласные с властью Грузии, видят угрозу. А официальный Тбилиси – лишь выгоду для грузинской экономики. Как и чем торгуют страны В январе-феврале Грузия вывезла в РФ продукцию на сумму 128,2 миллиона долларов. В основном ферросплавы, вино, легковые автомобили, минеральные воды и спиртные напитки. Экспорт вырос на 38%. С начала года почти в два раза вырос импорт, в том числе за счет российской пшеницы, муки, российского угля и нефтепродуктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года). "Я вижу, что это положительная тенденция. Странно было бы, чтобы мы, соседи, вековые соседи, не нуждались в этом. Нуждаемся и мы, и Грузия", – сказал Sputnik Грузия глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%. По информации Шенгелия, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, зависимость грузинской экономики от российской выросла на 2,8%. Но, если так продолжится, эта зависимость вырастет в четыре раза в 2023 году. "Если Россия отменит визовый режим, тогда уже рост будет не в четыре раза, а я не исключаю, что зависимость вырастет и в шесть раз. Потому что после отмены виз и средний слой населения сможет поехать в Россию, экспортировать в Россию продукцию или, наоборот, завезти", – подчеркнул эксперт. Сейчас в Россию ездят в основном крупные предприниматели, так как сделать визу в соседнюю страну довольно сложно – это связано с бюрократическими процедурами и денежными затратами. Шенгелия считает, что рост экономической зависимости от одной страны – это не совсем хорошо, и советует экономической команде правительства ускорить процесс заключения соглашений о свободной торговле с разными партнерами и их вступления в силу. "Вообще столь большая привязанность к одной стране, и не важно, это Россия или любая другая страна, несет в себе угрозу, так как в случае непредвиденного политического напряжения, санкций и т. д. Грузия может остаться без этих жизненно важных товаров. Поэтому диверсификация рынков должна быть приоритетом", – пояснил Шенгелия. Хотя, что касается пшеницы и топлива, то найти более дешевую альтернативу, чем российская, сегодня невозможно. О важности диверсификации рынка заявил и экономист Георгий Цуцкиридзе. "Вообще и с Россией, и со всеми странами надо стараться иметь нормальный товарооборот, а не зависеть от одной-двух стран, тем более, если есть выбор. Есть какие-то направления, где наш выбор может быть ограничен, но мы должны стараться сделать товарооборот географически шире и диверсифицированнее", – заявил Цуцкиридзе Sputnik Грузия. На пороге отмены виз Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Тбилиси отменил визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года. "Приветствуем это решение" – Каладзе об отмене виз и восстановлении авиасообщения с РФЧтобы ускорить процесс возобновления полетов, отмены виз и приблизить "оттепель" между странами, заработала новая платформа – экономический форум "Россия и Грузия: перспективы развития экономических отношений между России и Грузией", который прошел в столице РФ в конце марта уже во второй раз. В мероприятии участвуют политики, депутаты и представители бизнес-кругов. Впервые мероприятие состоялось в декабре 2022 года. Организаторами Форума являются Международная бизнес-корпорация, парламентский Комитет по делам СНГ и Фонд "Солидарность во имя мира". По словам депутата Государственной думы РФ, председателя комитета по евразийской интеграции СНГ и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, который активно участвует в экономичеcком форуме, Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. "Я со многими чиновниками, политиками, правительственными структурами веду переговоры о восстановлении авиасообщения и отмене визового режима. Мне кажется, к этому и двигаются наши отношения, и вполне возможно, что какое-то решение мы сможем получить в ближайшее время", – заявил Калашников в интервью Sputnik Грузия. Кто укрепил лари Национальная валюта Грузии стремительно укрепляется, и это произошло не без участия граждан России. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля в размере 2,5299 GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. По словам Шенгелия, одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз. "Это связано с тем, что, во-первых, транзакции росли за счет наших мигрантов, на труде которых повисла грузинская экономика и курс валюты. К этому добавился приток людей из России и Украины, которые открыли определенный бизнес в Грузии", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия. По информации эксперта, гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банках, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых ИП. "Эти люди приехали в Грузию не в качестве туристов, а в основном для проживания, и крупные суммы перечисляются, большая часть из России. Приток такого объема валюты и спрос на лари привели к укреплению лари", – сказал эксперт. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Шенгелия считает, что тенденция притока иностранной валюты будет продолжаться до тех пор, пока не закончится конфликт между Россией и Украиной. Но даже после завершения конфликта, полагает эксперт, объем денежных переводов не сильно изменится в долгосрочной перспективе, потому что люди, приехавшие в Грузию и открывшие компании, уже обжились в стране. Кроме того, важную роль в развитии грузинского туризма, доля которого в экономике Грузии примерно 10%, играют и граждане России. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, из них около 1,1 миллиона – граждане России. В целом в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией.

https://sputnik-georgia.ru/20230322/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-vzaimootnosheniy-mezhdu-rossiey-i-gruziey-276031035.html

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