https://sputnik-georgia.ru/20230413/sozdayuschie-zaboltivuyu-sredu---sluzhba-shkolnykh-pristavov-gruzii-otmechaet-13-leie-276698404.html

Создающие заботливую среду – Служба школьных приставов Грузии отмечает 13-летие

Создающие заботливую среду – Служба школьных приставов Грузии отмечает 13-летие

Школьные приставы представлены в 607 государственных школах Грузии из 2 086 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T14:29+0400

2023-04-13T14:29+0400

2023-04-13T14:40+0400

грузия

георгий амилахвари

общество

новости

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Служба школьных приставов играет огромную роль для создания заботливой и дружелюбной среды среди учеников, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари по случаю 13-летия со дня ее основания. Функционирование системы школьных приставов в рамках концепции "Безопасная школа" началось в 2010 году, Служба основана 15 апреля. Приставы следят за поведением школьников, в том числе с помощью видеокамер. Школьные приставы представлены в 607 государственных школах страны.Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии>>Благодаря масштабным инициативам, осуществленным за последние годы, Служба приставов является одним важнейших институтов системы образования, который в ежедневном режиме заботится о безопасности детей, отметил министр. "Хочу поблагодарить каждого пристава, психолога и социального работника за самоотверженный труд. Именно благодаря огромной роли этих людей в школе создана здоровая, заботливая и дружелюбная среда, что дает возможность нашим ученикам полностью проявить свои возможности и знания и реализовать их", – заявил Амилахвари. В 2019-2020 годах Служба осуществила важные реформы. К примеру, Служба приставов создала группу кризисного вмешательства (интервенции), которая во время неотложных случаев в школах на месте знакомится с ситуацией, проводит все необходимые мероприятия с учениками, а при необходимости и с родителями и педагогами. В Службе уверены, что такой подход снизит риск формирования психологических травм среди детей. В тех школах, где нет школьных приставов, безопасность обеспечивают уполномоченные лица, выделенные школами. Все они прошли тренинги и оснащены металлодетекторами. Министерство образования планирует постепенно внедрить сервисы приставов во всех государственных школах страны. По последним официальным данным, в Грузии 2 086 государственных школ, в которых учатся 569,6 тысячи учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, георгий амилахвари, общество, новости, министерство образования и науки грузии