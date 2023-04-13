https://sputnik-georgia.ru/20230413/strastnaya-pyatnitsa-velikogo-posta-2023-narodnye-primety-i-sueveriya-276712376.html

Страстная пятница Великого поста 2023: народные приметы и суеверия

Страстная пятница Великого поста 2023: народные приметы и суеверия

С Великой, или Страстной пятницей, посвященной воспоминанию о крестных страданиях и смерти Спасителя, принесшего Себя в жертву за грехи мира, связано множество... 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T20:25+0400

2023-04-13T20:25+0400

2023-04-13T20:25+0400

религия

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календарь религиозных праздников

страстная пятница

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Какие народные приметы и суеверия связаны с Великой пятницей перед Пасхой, читайте в Sputnik Грузия. Народные приметы и суеверия Смеяться и радоваться в Страстную пятницу нельзя. По народным суевериям тот, кто веселится в этот день, проплачет весь год. Протыкать землю железом в Страстную пятницу – плохая примета, предсказывающая неприятности. По народным суевериям растения, посеянные или посаженные в последнюю пятницу Великого поста, обязательно погибнут. Есть примета, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, исцеляет от всех болезней и никогда не плесневеет. Народные суеверия утверждают, что такой хлеб способен защитить жилище от пожаров, а моряков – от кораблекрушений. Плохая примета, если хлеб плохо пропекался или подгорал – люди готовились к неприятностям. По приметам одежда, постиранная и вывешенная для просушки в Страстную пятницу Великого поста, чистой никогда не станет. Более того, на белье могут проявиться кровавые пятна. По народным суевериям кольца, освещенные в Страстную пятницу, защищают того, кто их носит от всех болезней. Хорошая примета, если двенадцать горящих свечей, принесенные из церкви после службы, догорят дома – она обещает счастье и достаток на ближайший год. Народная примета гласит, что ребенок будет здоровым и счастливым, если отучить его от груди в Страстную пятницу. В народе бытует суеверие, что тот, кто напьется в Страстную пятницу, может стать алкоголиком. В последнюю пятницу Великого поста от плотских утех лучше воздержаться. По народному суеверию дети, зачатые в Страстную пятницу, рождаются больными или могут в будущем стать преступниками. Народные приметы рекомендуют красить яйца и печь куличи именно в Страстную пятницу. Однако перед тем, как начать красить или печь, нужно помолиться и прочитать "Отче наш". Плохая примета – плевать в Страстную пятницу Великого поста на землю. По народным суевериям от плюющего святые на весь год отвернутся. Определить, есть ли на вашем доме порча или нет можно в Страстную пятницу. Для этого нужно в Великую пятницу утром пойти в церковь и отстоять службу с зажженной свечкой. Вернувшись домой, обойти все комнаты с остатком свечи. По приметам возле "порченной" вещи свеча сильно затрещит и начнет чадить. Знахари использовали магию Страстной пятницы Великого поста для многих целей – лечили, заговаривали от болезней и ставили обереги. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

https://sputnik-georgia.ru/20230411/kak-krasivo-krasit-yaytsa-k-paskhe-poshagovyy-master-klass--266148739.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников, страстная пятница