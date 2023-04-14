https://sputnik-georgia.ru/20230414/narod-gruzii-pobedil-v-borbe-za-zaschitu-rodnogo-yazyka--premer-276727548.html

Народ Грузии победил в борьбе за защиту родного языка – премьер

Народ Грузии победил в борьбе за защиту родного языка – премьер

Для защиты и развития грузинского языка разработана 10-летняя стратегия, которую уже одобрило правительство Грузии, заявил премьер 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T13:08+0400

2023-04-14T13:08+0400

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ираклий гарибашвили

грузинский язык

день грузинского языка

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинский народ сам сделал 14 апреля днем грузинского языка, они победили в борьбе за защиту родного языка, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили. День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Как отметил Гарибашвили, для защиты и развития грузинского языка разработана 10-летняя стратегия государственного языка, которую уже одобрило правительство Грузии. "Наш родной язык является одним из важнейших факторов, определяющих нашу идентичность, единство и силу", – подчеркнул премьер. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Грузинский язык: почему азбука начинается с фиалки >>>В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский. Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция). Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. В Грузии отмечают День родного языка >>Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили, грузинский язык, день грузинского языка