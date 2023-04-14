https://sputnik-georgia.ru/20230414/spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-grazhdan-s-dnem-rodnogo-yazyka-276729275.html

Спикер парламента Грузии поздравил граждан с Днем родного языка

Спикер парламента Грузии поздравил граждан с Днем родного языка

У нас есть три красивых уникальных вида письма и не менее 16 веков опыта письменной культуры, заявил спикер 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Защищая родной язык и грамотность, граждане Грузии смогут одновременно защитить свое прошлое и позаботиться о будущем, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети, поздравляя граждан с Днем грузинского языка. День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. По его словам, 14 апреля 1978 года – одна из выдающихся дат в новейшей истории Грузии. В этот день десятки тысяч людей, вышедших на проспект Руставели, смогли сохранить за родным языком государственный статус. "У нас есть три красивых уникальных вида письма и не менее 16 веков опыта письменной культуры. 30 ноября 2016 года ЮНЕСКО включила три вида грузинского алфавита в список нематериального культурного наследия человечества", – сказал Папуашвили. Народ Грузии победил в борьбе за защиту родного языка – премьер >>Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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