https://sputnik-georgia.ru/20230415/blagodatnyy-ogon-dostavyat-v-gruziyu-spetsreysom-276753904.html

Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом

Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T13:16+0400

2023-04-15T13:16+0400

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благодатный огонь

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общество

израиль

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставят в Грузию из Израиля специальным рейсом вечером в субботу. В этом году грузинские паломники и священнослужители традиционно будут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично доставят его в Грузию. Спецрейс прибудет в Грузию после 22:00, и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы Грузии. Паломники собрались в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня >>Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. Затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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благодатный огонь, грузия, новости, общество, израиль