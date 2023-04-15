https://sputnik-georgia.ru/20230415/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime---276757694.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова 15.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, пишет РИА Новости.Отмечается, что Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию.Благодатный огонь доставят в Грузию спецрейсом >>В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые могли присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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