https://sputnik-georgia.ru/20230415/grazhdane-rossii-lidiruyut-po-kolichestvu-vizitov-v-gruziyu--dannye-statistiki-276746702.html

Граждане России лидируют по количеству визитов в Грузию – данные статистики

Граждане России лидируют по количеству визитов в Грузию – данные статистики

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 67% от общего числа иностранцев 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T09:01+0400

2023-04-15T09:01+0400

2023-04-15T09:41+0400

грузия

туризм

новости

экономика

национальная администрация туризма грузии

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681214_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_a1ad706dd6c72d150c8e4d864e873eeb.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В январе-марте 2023 года Грузию посетили 256,8 тысячи граждан России – в три с половиной раза больше, чем за первый квартал 2022 года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма. По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%. Рекордов не будет – эксперт о ситуации в туризме Грузии >>Из общего числа визитов 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2023 года осуществили граждане России – почти 257 тысяч, что на 257,7% больше, чем в 2022 году, и на 1,1 больше, чем в первом квартале 2019 года. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 67% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем, 32,1% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались почти 242,9 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, экономика, национальная администрация туризма грузии, статистика