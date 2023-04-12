https://sputnik-georgia.ru/20230412/rekordov-ne-budet--ekspert-o-situatsii-v-turizme-gruzii-276647241.html

Рекордов не будет – эксперт о ситуации в туризме Грузии

Рекордов не будет – эксперт о ситуации в туризме Грузии

Большим недостатком для развития туризма в Грузии эксперт считает отсутствие на черноморских курортах гостиниц с услугами "все включено" 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T09:01+0400

2023-04-12T09:01+0400

2023-04-12T10:22+0400

грузия

туризм

экономика

ника кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В 2023 году число международных путешественников, посетивших Грузию, вырастет по сравнению с 2022 годом, но побить допандемийный рекорд вряд ли удастся, заявил эксперт сферы туризма Ника Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Тем не менее эксперт считает, что туристический сезон будет лучше прошлогоднего, в большей степени благодаря мощной рекламе Грузии на международнорй туристической выставке ITB Berlin в начале марта. Выставка, где в этом году Грузия стала страной-хозяйкой, открылась грандиозным грузинским концертом, программа была насыщенной и многообразной. В день открытия гости смогли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Кроме того, около 80 представителей турсектора Грузии провели презентацию на стенде Грузии, размещенном на 950 квадратных метрах. В рамках мероприятия прошли дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. "Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии >>Большим недостатком для развития туризма в Грузии Кварацхелия считает отсутствие на черноморских курортах гостиниц с услугами "все включено". "В Грузии нет т. н. индустриального туризма, количество пассажиров, которые принимают аэропорты Грузии вместе, не превышает 8 миллионов человек. Поэтому откуда появится большое количество туристов?!", – сказал он. Экскурс в статистику В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы Грузии от туризма продолжают расти – данные инвесткомпании >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, экономика, ника кварацхелия