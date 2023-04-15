https://sputnik-georgia.ru/20230415/kak-prazdnuyut-pravoslavnuyu-paskhu-2023-traditsii-obychai-i-primety-276757037.html

Как празднуют православную Пасху 2023: традиции, обычаи и приметы

Как празднуют православную Пасху 2023: традиции, обычаи и приметы

В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью

2023-04-15T17:37+0400

2023-04-15T17:37+0400

2023-04-15T17:37+0400

пасха

пасха

пасха 2023

религия

справки

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Главный христианский праздник – Светлое Воскресение Христово, или Пасху – в 2023-м православные празднуют 16 апреля.Какого числа празднуют католическую и православную Пасху в 2023 году? >>Как празднуют православную Пасху: о традициях, обычаях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия. Православные обычаи и традиции В Светлое Воскресение Христово на праздничном столе по традиции самое почетное место занимают крашеные яйца, творожная пасха и пасхальный кулич – символы православной Пасхи. По традиции освященная в церкви крашенка – первая еда, которую едят на Пасху православные, соблюдающие Великий пост, предшествующий празднику. Яйца на Пасху красят с древних времен – предание повествует, что первое пасхальное яичко преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!" Не поверив словам Марии, император сказал, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. И как только Тиберий произнес последнее слово, яйцо окрасилось в красный цвет. Яйца, символизирующие кровь Спасителя, пролитую на кресте, изначально красили только в красный цвет. Позднее их стали красить природными и пищевыми красителями в другие цвета. По традиции яйца в Грузии красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum), которую в народе называют "эндро". Творожная пасха символизирует Гроб Господень – ее делают в виде усеченной пирамиды и сверху наносят на нее буквы "ХВ". Кулич – пасхальный хлеб, напоминающий о Христовом Воскресении. Как празднуют в Грузии? В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером – многие верующие остаются до конца службы, почти до утра. На Пасху грузины, по обычаю, приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес). В Грузии на Пасху двери всех домов открыты для гостей, хотя празднуют торжество, по обычаю, в кругу семьи и близких. По традиции сразу после Пасхи, в понедельник, люди идут на кладбище и поминают родных и близких. Грузинское застолье славится изобилием – на пасхальный стол по традиции подают различные мясные и рыбные блюда, множество салатов, соусов и выпечки. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино – оно символизирует кровь Христову. Пасхальные яйца, по обычаю, раскладывают на блюдо с проросшей зеленой пшеницей, символизирующей новую жизнь, которую за две недели до Пасхи выращивают дома на тарелках. Самобытные пасхальные традиции есть в различных районах Грузии. Например, в селе Шухути (Западная Грузия) по сей день играют в "лело". Это старинная игра с мячом, чем-то напоминающая регби. В селе Сно, на родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, проводят соревнования по стрельбе из лука, где крашеные яйца используют вместо мишеней. Традиций на Пасху много, но самой любимой и распространенной во многих странах мира остается традиция "чокаться яйцами". Народные приметы Брать руками в Пасху соль – плохая примета, руки могут потеть. А набирать в пасхальную ночь воду из колодца – добрая примета. Люди верили, что эта вода обладает магическими свойствами: если взбрызнуть ею в помещении, можно очистить его от всего дурного. По приметам, умывшись водой с красного яйца, можно быть всегда красивой и цветущей, поэтому женщины старались не упустить такую возможность. По приметам супруги, чтобы прожить год без ссор, должны на Пасху похристосоваться тайком от посторонних глаз. Есть примета, что дети, рожденные в Пасху, будут расти здоровыми и удачливыми. Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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