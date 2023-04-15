https://sputnik-georgia.ru/20230415/moya-gruzinskaya-paskha-276751312.html

Моя грузинская Пасха

Моя грузинская Пасха

Колумнист Sputnik Ксения Арабули, как и все жители Грузии, готовится к главному православному празднику – Пасхе – и рассказывает о своих впечатлениях 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T19:51+0400

2023-04-15T19:51+0400

2023-04-15T19:51+0400

религия

грузия

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общество

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Миллионы православных христиан по всему миру в это воскресенье будут отмечать Светлый праздник Христова Воскресения — Пасху. Одно упоминание об этом дне погружает меня в детство. Мы бегали по дворам, собирали и дарили друг другу сладости, играли в игры. Одна из них мне запомнилась больше всего. Своего рода яичный боулинг. Мы раскладывали яйца, обрисовывали их в кружочки и пытались сбить другими. Тогда это была самая любимая забава.Сегодня на этот праздник я смотрю по-другому. Со всей ответственностью и серьезностью. Правда, пост не держу. Не потому, что не могу или не хочу, здоровье не позволяет. В Грузии я отмечаю Пасху не впервые. И знаете, здесь эти праздничные дни ощущаются по-особенному. Наверное, ни в одной стране мира к этому дню не относятся так серьезно, как здесь. Я не совру, если скажу, что для грузин это главный праздник в году.Вообще, если ты живешь Тбилиси, то сразу замечаешь значимость поста и Пасхи. Так же, как и наличие огромного количества приезжих из регионов Грузии. Город пустеет на несколько дней. Причем настолько, что можно танцевать и бегать по проезжей части. Пустота.А знаете почему? Потому что все торопятся к своим семьям, разъезжаются в районы своей родины, ходят на кладбища и почитают память ушедших. Есть в этом что-то чарующее и особенное. Живя в России, ты этого не замечаешь. А здесь даже государственные выходные делают для того, чтобы все могли съездить домой.Паломники собрались в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня >>Сегодня улицы, рынки, магазины наполнены всевозможной пасхальной утварью. Все бегают, суетятся, что-то покупают. Отдаленно, если понаблюдать, это напоминает подготовку к Новому году. Очереди в магазинах и суета на рынках.А на улице тем временем наступает настоящая весна, морозы и ветра отступили. Солнечные дни навевают только хорошее настроение. С наступающим праздником всех!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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2023

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религия , грузия, колумнисты, общество