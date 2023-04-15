https://sputnik-georgia.ru/20230415/nikolay-tsiskaridze-o-paskhalnykh-vospominaniyakh-iz-rodnogo-tbilisi-276751779.html
Николай Цискаридзе о пасхальных воспоминаниях из родного Тбилиси
Николай Цискаридзе о пасхальных воспоминаниях из родного Тбилиси
Колумнисту Sputnik Грузия Николай Цискаридзе рассказал о своем детстве в Тбилиси, о маме и пасхальных куличах 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T18:34+0400
2023-04-15T18:34+0400
2023-04-15T18:34+0400
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Пасха в моем детстве проходила в украинском стиле. Моя няня была украинкой, и именно она занималась всеми приготовлениями и ворожила на кухне. А я с ней вместе сидел, и мы делали куличи разной величины и объема. Няня делала их много, и потом мы раздаривали их соседям. Мама же носила все это в церковь, освящала.Мамины родственники и друзья были похоронены на разных кладбищах. Помню, мы ездили на Кукийское, в Ваке, Мухатгверди тогда как раз организовалось. Это был большой день посещения кладбищ.Меня всегда поражало, что, допустим, приходишь на кладбище и видишь, что у каждой могилы всегда огромное количество людей. Я мало где видел такое. Только на Новодевичьем кладбище, которое является, помимо кладбища, еще и мемориальным местом, и его посещает множество туристов.Держала ли мама Великий пост, я не знаю… Со мной никогда это не обсуждалось. Но, наверно, держала, просто мне это не сообщалось. Я никогда ничего не знал до последнего времени. Сейчас я пост держу не по религиозным соображениям, а как диету. Это очень хорошая диета.До сих пор из моих пасхальных воспоминаний в Тбилиси помню, как меня, мальчика, очень забавляло красить и разрисовывать яйца в разные цвета. Няня была такая затейница, разрисовывала яйца наклейками или чем-то там еще, используя подручные средства, придумывала. И все это делалось долго и увлекательно.Когда мы переехали в Москву, здесь уже всего такого не было, тогда все это было нельзя. Мама что-то делала, но меня не было с ней. Она покупала куличи либо нам кто-то дарил и приносил. Но уже такого, как в Грузии, не было.Паломники собрались в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня >>Сейчас я практически не отмечаю Пасху. Только бываю на службах, ночных. На кладбище в Москве хожу только к своим педагогам. К родным на могилы на Пасху, увы, не попадаю никогда – они находятся далеко.Вообще, всю мою жизнь так складывалось, что я всегда танцевал в пасхальные дни и потому был занят. И в эту Пасху меня ждет работа. Хотя мама считала, что это большой грех. Но сегодня обязательно надо работать, у меня по-другому не получается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Николай Цискаридзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Николай Цискаридзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg
николай цискаридзе, москва, тбилиси, грузия, новости, общество, колумнисты, пасха 2023
николай цискаридзе, москва, тбилиси, грузия, новости, общество, колумнисты, пасха 2023
Николай Цискаридзе о пасхальных воспоминаниях из родного Тбилиси
Колумнисту Sputnik Грузия Николай Цискаридзе рассказал о своем детстве в Тбилиси, о маме и пасхальных куличах
Пасха в моем детстве проходила в украинском стиле. Моя няня была украинкой, и именно она занималась всеми приготовлениями и ворожила на кухне. А я с ней вместе сидел, и мы делали куличи разной величины и объема. Няня делала их много, и потом мы раздаривали их соседям. Мама же носила все это в церковь, освящала.
Тогда все это было не так откровенно, как сейчас. Многие люди, состоящие на разных должностях, не имели возможности это делать. В частности, мама работала педагогом в привилегированной школе, которая находилась в тбилисском районе Ваке. Там учились дети непростых родителей из советской номенклатуры. И если она что-то делала, то делала это очень рано утром, чтобы как можно меньше было народу. По этой причине мы рано посещали храмы, а накануне, на родительскую субботу, всегда посещали кладбище.
Мамины родственники и друзья были похоронены на разных кладбищах. Помню, мы ездили на Кукийское, в Ваке, Мухатгверди тогда как раз организовалось. Это был большой день посещения кладбищ.
Меня всегда поражало, что, допустим, приходишь на кладбище и видишь, что у каждой могилы всегда огромное количество людей. Я мало где видел такое. Только на Новодевичьем кладбище, которое является, помимо кладбища, еще и мемориальным местом, и его посещает множество туристов.
Держала ли мама Великий пост, я не знаю… Со мной никогда это не обсуждалось. Но, наверно, держала, просто мне это не сообщалось. Я никогда ничего не знал до последнего времени. Сейчас я пост держу не по религиозным соображениям, а как диету. Это очень хорошая диета.
До сих пор из моих пасхальных воспоминаний в Тбилиси помню, как меня, мальчика, очень забавляло красить и разрисовывать яйца в разные цвета. Няня была такая затейница, разрисовывала яйца наклейками или чем-то там еще, используя подручные средства, придумывала. И все это делалось долго и увлекательно.
Когда мы переехали в Москву, здесь уже всего такого не было, тогда все это было нельзя. Мама что-то делала, но меня не было с ней. Она покупала куличи либо нам кто-то дарил и приносил. Но уже такого, как в Грузии, не было.
Сейчас я практически не отмечаю Пасху. Только бываю на службах, ночных. На кладбище в Москве хожу только к своим педагогам. К родным на могилы на Пасху, увы, не попадаю никогда – они находятся далеко.
Вообще, всю мою жизнь так складывалось, что я всегда танцевал в пасхальные дни и потому был занят. И в эту Пасху меня ждет работа. Хотя мама считала, что это большой грех. Но сегодня обязательно надо работать, у меня по-другому не получается.