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Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ врача

Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ врача

Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T23:00+0400

2023-04-15T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником >>Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, общество, куриные яйца, пасха 2023