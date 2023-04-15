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Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ врача
Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ врача
Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья 15.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником &gt;&gt;Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, куриные яйца, пасха 2023
новости, общество, куриные яйца, пасха 2023

Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ врача

23:00 15.04.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili / Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili /
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Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Как долго можно хранить пасхальные яйца? Рекомендации врача перед праздником >>
Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.

"Ведь на столе будут еще куличи, пасха и другие разносолы. А слишком много белка после 40-дневного перерыва — не очень полезно. Если пост не соблюдали, то можно съесть до четырех яиц за день. Главное — не за один раз", – написала Павлова в своем Telegram-канале.

Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.
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