https://sputnik-georgia.ru/20230415/v-turtsii-vnov-proizoshlo-zemletryasenie--276757390.html

В Турции вновь произошло землетрясение

В Турции вновь произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T15:49+0400

2023-04-15T15:49+0400

2023-04-15T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв, по последним данным, превысило 50 тыс. человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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