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В Турции вновь произошло землетрясение
В Турции вновь произошло землетрясение
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T15:49+0400
2023-04-15T15:49+0400
2023-04-15T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв, по последним данным, превысило 50 тыс. человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, турция, землетрясение
происшествия, новости, в мире, турция, землетрясение
В Турции вновь произошло землетрясение
15:49 15.04.2023 (обновлено: 16:07 15.04.2023)
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на юге Турции, в провинции Адана, сообщило
управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 12:37 (совпадает с мск) в районе Саимбейли в Адане", – сообщило ведомство в Twitter. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в юго-восточных регионах страны. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число жертв, по последним данным, превысило 50 тыс. человек.