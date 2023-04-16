https://sputnik-georgia.ru/20230416/gruzinskiy-tyazheloatlet-pobedil-na-chempionate-evropy-v-erevane-276784153.html
Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване
Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване
Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг) 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T23:03+0400
2023-04-16T23:03+0400
2023-04-16T23:03+0400
грузия
спорт
новости
шота мишвелидзе
ереван
чемпионат европы по тяжелой атлетике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23836/88/238368822_72:0:1976:1071_1920x0_80_0_0_8dddfd30ca4a7b9cd8bc2dea75d0a541.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе, выступающий в весовой категории 61 кг, завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. В рывке Мишвелидзе взял вес в 136 кг и завоевал золотую медаль. В толчке он сумел взять 162 кг, что принесло ему малую серебряную медаль. В сумме двоеборья у грузинского тяжелоатлета 298 кг. Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване >>Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг). Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23836/88/238368822_310:0:1738:1071_1920x0_80_0_0_55b8a4eceabec4f3c09158708c608336.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, шота мишвелидзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
грузия, спорт, новости, шота мишвелидзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване
Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг)
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе, выступающий в весовой категории 61 кг, завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване.
В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага.
В рывке Мишвелидзе взял вес в 136 кг и завоевал золотую медаль. В толчке он сумел взять 162 кг, что принесло ему малую серебряную медаль. В сумме двоеборья у грузинского тяжелоатлета 298 кг.
Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг).
Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля.