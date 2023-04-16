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Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване
Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване
Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг) 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T23:03+0400
2023-04-16T23:03+0400
грузия
спорт
новости
шота мишвелидзе
ереван
чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе, выступающий в весовой категории 61 кг, завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. В рывке Мишвелидзе взял вес в 136 кг и завоевал золотую медаль. В толчке он сумел взять 162 кг, что принесло ему малую серебряную медаль. В сумме двоеборья у грузинского тяжелоатлета 298 кг. Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване &gt;&gt;Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг). Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, спорт, новости, шота мишвелидзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
грузия, спорт, новости, шота мишвелидзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике

Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване

23:03 16.04.2023
© FB / Georgian Weightlifting Federation / Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе (-62 кг)
Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе (-62 кг) - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2023
© FB / Georgian Weightlifting Federation /
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Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг)
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе, выступающий в весовой категории 61 кг, завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване.
В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага.
В рывке Мишвелидзе взял вес в 136 кг и завоевал золотую медаль. В толчке он сумел взять 162 кг, что принесло ему малую серебряную медаль. В сумме двоеборья у грузинского тяжелоатлета 298 кг.
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване >>
Ранее в воскресенье серебряную медаль сборной Грузии принес Рамин Шамилишвили (55 кг).
Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля.
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