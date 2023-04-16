https://sputnik-georgia.ru/20230416/gruziya-v-devyatyy-raz-predstavit-svoyu-literaturu-na-londonskoy-knizhnoy-yarmarke-276675230.html

Грузия в девятый раз представит свою литературу на Лондонской книжной ярмарке

Грузия в девятый раз представит свою литературу на Лондонской книжной ярмарке

Ярмарка объединяет более 25 тысяч издателей, книгораспространителей, литературных агентов и способствует развитию издательского дела 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия в девятый раз будет представлена ​​национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке, которая пройдет 18-20 апреля 2023 года. Ярмарка объединяет более 25 тысяч издателей, книгораспространителей, литературных агентов и представителей СМИ и способствует развитию издательского дела, процессу купли-продажи авторских прав, сближению и интеграции культур разных стран. Представлять Грузию на Лондонской книжной ярмарке традиционно будут Ассоциация книгоиздателей и распространителей книг Грузии и Дом писателей. В Лондонской книжной ярмарке примут участие четыре грузинских издательства: Intellecti, Palette L, Sulakauri и Polynomial. На национальном стенде Грузии, площадью 12 кв. метров, будут представлены новые грузинские издания, переводы, а также каталоги, подготовленные грузинскими издательствами. На стенде посетители смогут ознакомиться с исследованием книжного рынка Грузии за 2016-2020 годы. Руководство ITB Berlin поблагодарило премьера Грузии за успешную выставку >>Директор Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии Тинатин Бериашвили в эфире Первого канала отметила, что участие Грузии на подобных ярмарках полезно не только для местных писателей, но и в целом для популяризации страны и развития туризма. "Если раньше страна ассоциировалась с Шеварднадзе, или, если из мифологии – с Медеей и аргонавтами, сегодня нам говорят: "А, вы из Грузии – родины Нино Харатишвили?" Ведь после прочтения книг люди приезжают в Грузию, им интересно увидеть те места, которые были описаны в книгах. Харатишвили лучший пример для этого так же, как автор Арчил Кикодзе", – сказала Бериашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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