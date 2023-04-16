https://sputnik-georgia.ru/20230416/kvaratskheliya-poluchil-pervuyu-zheltuyu-kartochku-v-matchakh-serii-a-276777460.html
Кварацхелия получил первую желтую карточку в матчах серии А
Кварацхелия получил первую желтую карточку в матчах серии А
Клуб Лучано Спаллетти по прежнему занимает первую строчку чемпионата с 75 очками, на втором месте "Лацио" – 61 очко 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T14:48+0400
2023-04-16T14:48+0400
2023-04-16T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия в субботнем матче 30 тура против "Вероны" получил первую желтую карточку в чемпионате Италии за "неспортивное поведение". Кварацхелия вышел на поле лишь во втором тайме. Спаллетти выпустил его вместо мексиканца Ирвинга Лосано на 64-й минуте. Грузинский полузащитник провел на поле 35 минут и старался обострить игру своей команды, но до гола так и не дошло. Уже в дополнительное время арбитр показал Кварацхелия желтую карточку за разговоры с судьей. Следом за Кварой на поле появился и нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Но и его появление не смогло переломить ход игры – 0:0. Кварацхелия признается лучшим игроком чемпионата Италии второй месяц подряд >>Клуб Лучано Спаллетти по прежнему занимает первую строчку чемпионата с 75 очками, на втором месте "Лацио" – 61 очко. В отличие от "Наполи", его ближайший преследователь выиграл три последних матча подряд и набирает форму. Следующий матч чемпионата клуб Кварацхелия сыграет в гостях против туринского "Ювентуса" 23 апреля. Уже во вторник "Наполи" предстоит еще одна важная игра против "Милана" в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. Гол на счету Исмаэля Беннасера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
Кварацхелия получил первую желтую карточку в матчах серии А
14:48 16.04.2023 (обновлено: 15:25 16.04.2023)
Клуб Лучано Спаллетти по прежнему занимает первую строчку чемпионата с 75 очками, на втором месте "Лацио" – 61 очко
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия в субботнем матче 30 тура против "Вероны" получил первую желтую карточку в чемпионате Италии за "неспортивное поведение".
Кварацхелия вышел на поле лишь во втором тайме. Спаллетти выпустил его вместо мексиканца Ирвинга Лосано на 64-й минуте. Грузинский полузащитник провел на поле 35 минут и старался обострить игру своей команды, но до гола так и не дошло.
Уже в дополнительное время арбитр показал Кварацхелия желтую карточку за разговоры с судьей. Следом за Кварой на поле появился и нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Но и его появление не смогло переломить ход игры – 0:0.
Клуб Лучано Спаллетти по прежнему занимает первую строчку чемпионата с 75 очками, на втором месте "Лацио" – 61 очко. В отличие от "Наполи", его ближайший преследователь выиграл три последних матча подряд и набирает форму.
Следующий матч чемпионата клуб Кварацхелия сыграет в гостях против туринского "Ювентуса" 23 апреля.
Уже во вторник "Наполи" предстоит еще одна важная игра против "Милана" в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. Гол на счету Исмаэля Беннасера.