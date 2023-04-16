https://sputnik-georgia.ru/20230416/pochemu-gruziya-ne-mozhet-peremanit-turistov-iz-turtsii---turoperator-276778328.html

Почему Грузия не может переманить туристов из Турции – туроператор

Почему Грузия не может переманить туристов из Турции – туроператор

Грузия в целом удовлетворена уровнем туристического потока, особенно в летний сезон, завил представитель турфирмы 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T15:24+0400

2023-04-16T15:24+0400

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туризм

экономика

грузия

турция

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, переманивать туристов из Турции не получится из-за климатических условий и нехватки гостиничных комплексов адекватного масштаба, заявил РИА Новости представитель грузинской турфирмы Hot travel group. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на грузинских курортах появится система All inclusive и тем самым Грузия планирует переманить российских туристов из Турции. По его словам, это вряд ли получится, в первую очередь из-за климата, так как в Грузии нет гарантированных солнечных дней на протяжении всего лета.Кроме того, по мнению представителя турфирмы, что нужно иметь гостиничные комплексы с большой территорией и соответствующее число персонала. Рекордов не будет – эксперт о ситуации в туризме Грузии >>В компании добавили, что Грузия в целом удовлетворена уровнем туристического потока, особенно в летний сезон. "Кроме курортов на побережье, Грузия предлагает большой выбор туров в масштабах всей страны на протяжении всего года. В этом наш приоритет по сравнению с другими странами", – добавили в туркомпании.Согласно информации Национальной администрации туризма, Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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