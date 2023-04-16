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Спикер парламента Грузии поздравил православных с праздником Пасхи
Спикер парламента Грузии поздравил православных с праздником Пасхи
Председатель парламента встретил Пасху вместе с семьей в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача) 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T10:52+0400
2023-04-16T10:52+0400
2023-04-16T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил верующих со светлым праздником Пасхи, пожелав мирной жизни в единой Грузии. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 16 апреля. По словам спикера, он встретил Пасху вместе с женой и детьми в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача), который был построен в XI. "Этот храм, построенный тысячу лет назад, наилучшим образом сочетает в себе величие грузинского духовного и национального гена. И слава Богу, что пасхальная литургия по прошествии тысячи лет все еще совершается в Никорцминда", – заявил Папуашвили. Пасхальное послание Католикос–Патриарха всея Грузии Илии II: главные тезисы >>В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес). Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, религия , новости, общество, рача, шалва папуашвили
грузия, религия , новости, общество, рача, шалва папуашвили
Спикер парламента Грузии поздравил православных с праздником Пасхи
Председатель парламента встретил Пасху вместе с семьей в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача)
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил верующих со светлым праздником Пасхи, пожелав мирной жизни в единой Грузии.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 16 апреля.
"Поздравляю вас с замечательным праздником Пасхи, а всем семьям, желаем каждому нашему горожанину духовных сил и радости! Пасха – особый праздник для верующих, ведь это торжество победы жизни над смертью, духовного обновления! Желаю всем мирной и дружной жизни в Грузии. Пусть Бог защитит нашу Родину!" – заявил Папуашвили.
По словам спикера, он встретил Пасху вместе с женой и детьми в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача), который был построен в XI.
"Этот храм, построенный тысячу лет назад, наилучшим образом сочетает в себе величие грузинского духовного и национального гена. И слава Богу, что пасхальная литургия по прошествии тысячи лет все еще совершается в Никорцминда", – заявил Папуашвили.
В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).
Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.