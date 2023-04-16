https://sputnik-georgia.ru/20230416/spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-pravoslavnykh-s-prazdnikom-paskhi-276765189.html

Спикер парламента Грузии поздравил православных с праздником Пасхи

Спикер парламента Грузии поздравил православных с праздником Пасхи

Председатель парламента встретил Пасху вместе с семьей в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача) 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T10:52+0400

2023-04-16T10:52+0400

2023-04-16T10:52+0400

грузия

религия

новости

общество

рача

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23294/97/232949773_0:105:2016:1239_1920x0_80_0_0_32ed3f10428161e1ff72d1f463cfb566.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил верующих со светлым праздником Пасхи, пожелав мирной жизни в единой Грузии. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 16 апреля. По словам спикера, он встретил Пасху вместе с женой и детьми в соборе святого Николоза в Никорцминда (Рача), который был построен в XI. "Этот храм, построенный тысячу лет назад, наилучшим образом сочетает в себе величие грузинского духовного и национального гена. И слава Богу, что пасхальная литургия по прошествии тысячи лет все еще совершается в Никорцминда", – заявил Папуашвили. Пасхальное послание Католикос–Патриарха всея Грузии Илии II: главные тезисы >>В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес). Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, религия , новости, общество, рача, шалва папуашвили