https://sputnik-georgia.ru/20230417/boi-v-sudane-mid-gruzii-na-svyazi-s-sootechestvennikami-276789687.html

Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками

Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками

В Судане 13 апреля начались бои между армией и Силами быстрого реагирования 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T13:24+0400

2023-04-17T13:24+0400

2023-04-17T13:29+0400

новости

грузия

политика

судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/90/234329045_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_50b628c91c806be1648edbaa323b4e79.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии находится на постоянной связи с гражданами и членами семей соотечественников, находящихся в Судане, сообщает телекомпания "Рустави 2". В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались в минувшую субботу утром, после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.Попытка госпереворота произошла в Судане>>При этом стороны обвиняют друг друга в начале противостояний. Кроме того, они обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Боевые столкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в некоторых других суданских провинциях.Центральный комитет суданских врачей заявил, что с 13 апреля в ходе столкновений в Судане погибли 97 человек и 942 были ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

судан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, судан