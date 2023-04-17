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Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками
Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками
В Судане 13 апреля начались бои между армией и Силами быстрого реагирования 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T13:24+0400
2023-04-17T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии находится на постоянной связи с гражданами и членами семей соотечественников, находящихся в Судане, сообщает телекомпания "Рустави 2". В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались в минувшую субботу утром, после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.Попытка госпереворота произошла в Судане>>При этом стороны обвиняют друг друга в начале противостояний. Кроме того, они обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Боевые столкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в некоторых других суданских провинциях.Центральный комитет суданских врачей заявил, что с 13 апреля в ходе столкновений в Судане погибли 97 человек и 942 были ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, судан
новости, грузия, политика, судан
Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками
13:24 17.04.2023 (обновлено: 13:29 17.04.2023)
В Судане 13 апреля начались бои между армией и Силами быстрого реагирования
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии находится на постоянной связи с гражданами и членами семей соотечественников, находящихся в Судане, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались в минувшую субботу утром, после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
При этом стороны обвиняют друг друга в начале противостояний. Кроме того, они обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Боевые столкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в некоторых других суданских провинциях.
Центральный комитет суданских врачей заявил, что с 13 апреля в ходе столкновений в Судане погибли 97 человек и 942 были ранены.