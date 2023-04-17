https://sputnik-georgia.ru/20230417/gruziny-v-sudane-gendirektor-myway-airlines-rasskazal-o-sostoyanii-svoikh-sotrudnikov-276801899.html

Грузины в Судане: гендиректор Myway Airlines рассказал о состоянии своих сотрудников

Грузины в Судане: гендиректор Myway Airlines рассказал о состоянии своих сотрудников

У сотрудников авиакомпании есть примерно трехдневный запас воды и однодневный запас еды 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T23:05+0400

2023-04-17T23:05+0400

2023-04-17T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Тринадцать сотрудников грузинского авиаперевозчика Myway Airlines в Судане, где происходят столкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, находятся в безопасности, заявил гендиректор авиакомпании Рати Бакурадзе в эфире Первого канала. Столкновения начались в минувшую субботу утром, после того как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. Авиакомпания сотрудничает с суданскими партнерами и постарается доставить еду и воду своим согражданам в максимально короткие сроки, отметил гендиректор. Как рассказал Бакурадзе, на этом этапе у сотрудников авиакомпании есть электричество, однако улицы города перекрыты дороги, а движение ограничено, так как осуществляется революционный сценарий. "Мы предупредили всех держаться подальше от окон, так как вчера произошел небольшой инцидент, когда слепая пуля попала в кухню их дома, хотя о пострадавших не сообщалось, поскольку спальни и жилая часть находятся на другой стороне здания", – сказал он. Несколько десятков граждан Грузии остаются в Судане – МИД>>На данный момент авиакомпания ждет стабилизации ситуации, чтобы вывести свой экипаж из Судана. Компания на связи с консулом Грузии в Турции, который занимается данным вопросом. Кроме того, в Судане находится 20 сотрудников грузинской авиакомпании GeoSky. По словам гендиректора перевозчика Шалвы Кинкнадзе, они также находятся в безопасности, им доставили воду и питание. Гендиректор GeoSky сообщил, что, когда появится возможность, при необходимости их борт сможет вывезти из Судана порядка 100 граждан Грузии, в том числе сотрудников дипмиссии, однако это требует определенных процедур и проверок. Ранее в МИД Грузии сообщили, что поддерживают связь с гражданами Грузии и членами их семей в Судане. По разной информации, в стране находится от 30 до 40 граждан Грузии. Боевые столкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в некоторых других суданских провинциях. По последним данным, представленным спецпредставителем генсека ООН по Судану Волкером Пертесом, более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1 800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане.Причина конфликта в Судане В 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране осуществлен не был. Ведущее оппозиционное движение Судана – "Силы за свободу и перемены" – на минувшей неделе сообщило о переносе подписания политического соглашения о формировании переходной гражданской администрации в Судане. По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло. Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении. Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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