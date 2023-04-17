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Несколько десятков граждан Грузии остаются в Судане – МИД

Несколько десятков граждан Грузии остаются в Судане – МИД

В Судане уже несколько дней идут бои между армией и Силами быстрого реагирования 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T15:41+0400

2023-04-17T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Граждане Грузии, порядка 30 человек, находятся в Судане, где происходят столкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, заявил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. Столкновения начались в минувшую субботу утром, после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. "Грузин около 30, также, как и другие страны призвали своих граждан, мы просим наших граждан воздержаться от выхода на улицу и перемещения. Мы интенсивно работаем с нашими партнерами, чтобы создать гуманитарный коридор или найти возможность вовремя эвакуировать наших граждан", – заявил Хвтисиашвили. Бои в Судане: МИД Грузии на связи с соотечественниками>>К сожалению, перестрелки и столкновения не прекратились до сих пор, сообщил он, однако отметил, что все граждане Грузии сейчас находятся в безопасности. По данным телеканала "Мтавари", около 20 граждан Грузии, находящихся в Судане, – сотрудники грузинской авиакомпании Geo Sky.Ранее в МИД Грузии сообщили, что поддерживают связь с гражданами Грузии и членами их семей в Судане. Боевые столкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в некоторых других суданских провинциях. Центральный комитет суданских врачей заявил, что с 13 апреля в ходе столкновений в Судане погибли 97 человек и 942 были ранены.Причина конфликта в СуданеВ 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США, руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране осуществлен не был.Ведущее оппозиционное движение Судана – "Силы за свободу и перемены" – на минувшей неделе сообщило о переносе подписания политического соглашения о формировании переходной гражданской администрации в Судане.По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло.Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении.Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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