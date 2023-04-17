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Как решить проблему бездомных собак в Грузии – мнение читателей Sputnik
Как решить проблему бездомных собак в Грузии – мнение читателей Sputnik
Sputnik Грузия решил узнать у читателей, как можно решить проблему бездомных собак в стране 17.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что разрешить проблему бездомных собак в стране сможет лишь комплексный подход. По результатам проведенного опроса "Как решить проблему бездомных собак в Грузии?", 35,8% опрошенных ответили, что необходимы комплексные меры. За кастрацию и стерилизацию бездомных животных проголосовали 27,5% опрошенных. В открытии новых приютов выход видят 19,1%. А вот 10,7% участников опроса согласны с тем, что за животными нужно ввести строгий контроль. За чипирование проголосовало 4,6%. При этом 2,3% опрошенных полагают, что в Грузии такой проблемы вообще нет.Бездомных животных подсчитают в Тбилиси&gt;&gt;Проблема бездомных собак остается острой для жителей Тбилиси и регионов страны. В марте в высокогорном районе Рача было зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак. Для решения проблемы в Тбилиси собираются построить новый приют для бездомных собак. В свою очередь парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных.Поправки будет регулировать такие вопросы, как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество

Как решить проблему бездомных собак в Грузии – мнение читателей Sputnik

17:00 17.04.2023
© photo: SputnikБездомные собаки
Бездомные собаки - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2023
© photo: Sputnik
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Sputnik Грузия решил узнать у читателей, как можно решить проблему бездомных собак в стране
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что разрешить проблему бездомных собак в стране сможет лишь комплексный подход.
По результатам проведенного опроса "Как решить проблему бездомных собак в Грузии?", 35,8% опрошенных ответили, что необходимы комплексные меры.
За кастрацию и стерилизацию бездомных животных проголосовали 27,5% опрошенных. В открытии новых приютов выход видят 19,1%. А вот 10,7% участников опроса согласны с тем, что за животными нужно ввести строгий контроль. За чипирование проголосовало 4,6%.
При этом 2,3% опрошенных полагают, что в Грузии такой проблемы вообще нет.
Бездомных животных подсчитают в Тбилиси>>
Проблема бездомных собак остается острой для жителей Тбилиси и регионов страны. В марте в высокогорном районе Рача было зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак.

Для решения проблемы в Тбилиси собираются построить новый приют для бездомных собак. В свою очередь парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных.

Поправки будет регулировать такие вопросы, как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.
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