https://sputnik-georgia.ru/20230417/kak-reshit-problemu-bezdomnykh-sobak-v-gruzii--mnenie-chitateley-sputnik-276791304.html

Как решить проблему бездомных собак в Грузии – мнение читателей Sputnik

Как решить проблему бездомных собак в Грузии – мнение читателей Sputnik

Sputnik Грузия решил узнать у читателей, как можно решить проблему бездомных собак в стране 17.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что разрешить проблему бездомных собак в стране сможет лишь комплексный подход. По результатам проведенного опроса "Как решить проблему бездомных собак в Грузии?", 35,8% опрошенных ответили, что необходимы комплексные меры. За кастрацию и стерилизацию бездомных животных проголосовали 27,5% опрошенных. В открытии новых приютов выход видят 19,1%. А вот 10,7% участников опроса согласны с тем, что за животными нужно ввести строгий контроль. За чипирование проголосовало 4,6%. При этом 2,3% опрошенных полагают, что в Грузии такой проблемы вообще нет.Бездомных животных подсчитают в Тбилиси>>Проблема бездомных собак остается острой для жителей Тбилиси и регионов страны. В марте в высокогорном районе Рача было зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак. Для решения проблемы в Тбилиси собираются построить новый приют для бездомных собак. В свою очередь парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных.Поправки будет регулировать такие вопросы, как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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