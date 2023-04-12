https://sputnik-georgia.ru/20230412/bezdomnykh-zhivotnykh-podschitayut-v-tbilisi-276636857.html

Бездомных животных подсчитают в Тбилиси

Бездомных животных подсчитают в Тбилиси

Последнее исследование о количестве бездомных собак в столице проводилось в 2015 году 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T08:00+0400

2023-04-12T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Подсчет численности бездомных животных в Тбилиси должны завершить к концу лета, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили на пресс-конференции. Парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси с ноября 2022 года работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения. Исследование установит не только количество бездомных животных, но и наиболее "горячие точки", а также их основные болезни, отметил он. Новый приют для бездомных собак появится в Тбилиси>>Агентство планирует расширить муниципальный приют для животных, который сегодня рассчитан на 124 места, сообщил он."Мы принимаем животных, проводим их кастрацию, стерилизацию, а затем отпускаем туда, откуда привели, в городскую среду. Мы планируем увеличить число вольеров, добавить операционные", – сказал Кобиашвили. Кастрация и стерилизация животных необходима не только для контроля их численности, но и для того, чтобы они были менее агрессивными, отметил он. Проблема бездомных животных не появилась сама собой, поэтому огромную работу нужно проводить с хозяевами животных, которые оставляют питомцев на улице, считает Кобиашвили. Для этого вскоре планируется ввести обязательную регистрацию домашних животных. Как пояснил Кобиашвили, чипирование – один из способов идентификации животных. В тело животного вживляется микрочип, который содержит информацию о животном и его владельце. Благодаря чипированию животных, если хозяин выбросит питомца на улицу, будет сразу же установлен владелец, его номер телефона, адрес. Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества>>"Ответственность лежит на хозяине, ведь животное остается без присмотра на улице. Согласно постановлению сакребуло (законодательный орган – ред.) Тбилиси, обязанности хозяина прописаны в правилах содержания. За это взимается штраф, а с помощью нового закона эти правила будут ужесточены, штрафы будут значительно выше", – сказал Кобиашвили. На заседании городского правительства Тбилиси 10 апреля мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал строительства в столице приюта для бездомных собак, который будет рассчитан на 150 меcт. Приют построят в течение двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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