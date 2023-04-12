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Бездомных животных подсчитают в Тбилиси
Бездомных животных подсчитают в Тбилиси
Последнее исследование о количестве бездомных собак в столице проводилось в 2015 году 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T08:00+0400
2023-04-12T08:00+0400
2023-04-12T08:00+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Подсчет численности бездомных животных в Тбилиси должны завершить к концу лета, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили на пресс-конференции. Парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси с ноября 2022 года работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения. Исследование установит не только количество бездомных животных, но и наиболее "горячие точки", а также их основные болезни, отметил он. Новый приют для бездомных собак появится в Тбилиси>>Агентство планирует расширить муниципальный приют для животных, который сегодня рассчитан на 124 места, сообщил он."Мы принимаем животных, проводим их кастрацию, стерилизацию, а затем отпускаем туда, откуда привели, в городскую среду. Мы планируем увеличить число вольеров, добавить операционные", – сказал Кобиашвили. Кастрация и стерилизация животных необходима не только для контроля их численности, но и для того, чтобы они были менее агрессивными, отметил он. Проблема бездомных животных не появилась сама собой, поэтому огромную работу нужно проводить с хозяевами животных, которые оставляют питомцев на улице, считает Кобиашвили. Для этого вскоре планируется ввести обязательную регистрацию домашних животных. Как пояснил Кобиашвили, чипирование – один из способов идентификации животных. В тело животного вживляется микрочип, который содержит информацию о животном и его владельце. Благодаря чипированию животных, если хозяин выбросит питомца на улицу, будет сразу же установлен владелец, его номер телефона, адрес. Вниманию владельцев собак! В Грузии планируются новшества>>"Ответственность лежит на хозяине, ведь животное остается без присмотра на улице. Согласно постановлению сакребуло (законодательный орган – ред.) Тбилиси, обязанности хозяина прописаны в правилах содержания. За это взимается штраф, а с помощью нового закона эти правила будут ужесточены, штрафы будут значительно выше", – сказал Кобиашвили. На заседании городского правительства Тбилиси 10 апреля мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал строительства в столице приюта для бездомных собак, который будет рассчитан на 150 меcт. Приют построят в течение двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Бездомных животных подсчитают в Тбилиси
Последнее исследование о количестве бездомных собак в столице проводилось в 2015 году
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Подсчет численности бездомных животных в Тбилиси должны завершить к концу лета, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили на пресс-конференции.
Парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси с ноября 2022 года работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения.
"К сожалению, последнее исследование проводилось в 2015 году. По этим данным в Тбилиси 43 тысячи бездомных животных. При поддержке международных организаций мы должны подготовить новые данные, наверное, к концу лета новое исследование будет готово", – сказал Кобиашвили.
Исследование установит не только количество бездомных животных, но и наиболее "горячие точки", а также их основные болезни, отметил он.
Агентство планирует расширить муниципальный приют для животных, который сегодня рассчитан на 124 места, сообщил он.
"Мы принимаем животных, проводим их кастрацию, стерилизацию, а затем отпускаем туда, откуда привели, в городскую среду. Мы планируем увеличить число вольеров, добавить операционные", – сказал Кобиашвили.
Кастрация и стерилизация животных необходима не только для контроля их численности, но и для того, чтобы они были менее агрессивными, отметил он.
Проблема бездомных животных не появилась сама собой, поэтому огромную работу нужно проводить с хозяевами животных, которые оставляют питомцев на улице, считает Кобиашвили. Для этого вскоре планируется ввести обязательную регистрацию домашних животных.
"Мы ждем, когда парламент примет соответствующие изменения. Тогда не только для жителей Тбилиси, но и по всей Грузии регистрация животных станет обязательной. Будет создана единая база, где будет информация не только о животных, но и о хозяевах", – отметил Кобиашвили.
Как пояснил Кобиашвили, чипирование – один из способов идентификации животных. В тело животного вживляется микрочип, который содержит информацию о животном и его владельце. Благодаря чипированию животных, если хозяин выбросит питомца на улицу, будет сразу же установлен владелец, его номер телефона, адрес.
"Ответственность лежит на хозяине, ведь животное остается без присмотра на улице. Согласно постановлению сакребуло (законодательный орган – ред.) Тбилиси, обязанности хозяина прописаны в правилах содержания. За это взимается штраф, а с помощью нового закона эти правила будут ужесточены, штрафы будут значительно выше", – сказал Кобиашвили.
На заседании городского правительства Тбилиси 10 апреля мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал строительства в столице приюта для бездомных собак, который будет рассчитан на 150 меcт. Приют построят в течение двух лет.