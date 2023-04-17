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Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные

Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные

В первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T09:01+0400

2023-04-17T09:01+0400

2023-04-17T09:01+0400

грузия

экономика

туризм

агентство гражданской авиации

тбилисский международный аэропорт

местиа

амбролаури

натахтари

батумский международный аэропорт

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-марте 2023 года обслужили почти 1,1 миллиона пассажиров, что на 33% больше, чем в первом квартале 2022 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Согласно информации агентства, данные на 3% превысили показатели 2019 года, периода до пандемии COVID-19. В первом квартале Тбилисский международный аэропорт на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Кроме того, Кутаисский аэропорт принял на 61% пассажиров больше, чем в январе-марте 2019, а Батумский аэропорт – на 49% больше. Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 2 494 пассажира, что на 77% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в январе-марте 2022 года, и на 100% больше, чем до пандемии в 2019 году. Аэропорт Амбролаури принял 254 пассажира, что на 9% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в первом квартале прошлого года, и на 30% больше, чем количество пассажиров, принятых за отчетный период 2019 года. Каладзе поддержал возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией >>По сравнению с январем-мартом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 231%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составляет 183%. Аэропорт обслужил 4 306 пассажиров. Всего в первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 3 802, а количество чартерных рейсов – 1 037. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество рейсов выросло на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 93%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местиа

амбролаури

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грузия, экономика, туризм, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, местиа, амбролаури, натахтари, батумский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт