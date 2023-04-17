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Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные
Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные
В первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T09:01+0400
2023-04-17T09:01+0400
2023-04-17T09:01+0400
грузия
экономика
туризм
агентство гражданской авиации
тбилисский международный аэропорт
местиа
амбролаури
натахтари
батумский международный аэропорт
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-марте 2023 года обслужили почти 1,1 миллиона пассажиров, что на 33% больше, чем в первом квартале 2022 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Согласно информации агентства, данные на 3% превысили показатели 2019 года, периода до пандемии COVID-19. В первом квартале Тбилисский международный аэропорт на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Кроме того, Кутаисский аэропорт принял на 61% пассажиров больше, чем в январе-марте 2019, а Батумский аэропорт – на 49% больше. Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 2 494 пассажира, что на 77% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в январе-марте 2022 года, и на 100% больше, чем до пандемии в 2019 году. Аэропорт Амбролаури принял 254 пассажира, что на 9% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в первом квартале прошлого года, и на 30% больше, чем количество пассажиров, принятых за отчетный период 2019 года. Каладзе поддержал возможное возобновление прямого авиасообщения с Россией >>По сравнению с январем-мартом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 231%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составляет 183%. Аэропорт обслужил 4 306 пассажиров. Всего в первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 3 802, а количество чартерных рейсов – 1 037. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество рейсов выросло на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 93%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, местиа, амбролаури, натахтари, батумский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт
грузия, экономика, туризм, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, местиа, амбролаури, натахтари, батумский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт
Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии – последние данные
В первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Аэропорты Грузии в январе-марте 2023 года обслужили почти 1,1 миллиона пассажиров, что на 33% больше, чем в первом квартале 2022 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Согласно информации агентства, данные на 3% превысили показатели 2019 года, периода до пандемии COVID-19.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-марте 2023 года
Аэрофлот
Число пассажиров
Рост, %
Тбилиси
713 660
41
Кутаиси
253 073
108
Батуми
77 077
13
В первом квартале Тбилисский международный аэропорт на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Кроме того, Кутаисский аэропорт принял на 61% пассажиров больше, чем в январе-марте 2019, а Батумский аэропорт – на 49% больше.
Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 2 494 пассажира, что на 77% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в январе-марте 2022 года, и на 100% больше, чем до пандемии в 2019 году.
Аэропорт Амбролаури принял 254 пассажира, что на 9% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в первом квартале прошлого года, и на 30% больше, чем количество пассажиров, принятых за отчетный период 2019 года.
По сравнению с январем-мартом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 231%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составляет 183%. Аэропорт обслужил 4 306 пассажиров.
Всего в первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 3 802, а количество чартерных рейсов – 1 037. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество рейсов выросло на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 93%.