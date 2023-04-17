https://sputnik-georgia.ru/20230417/u-politikov-natsdvizheniya-v-gruzii-net-elektoralnogo-buduschego---depatat-276799089.html

У политиков "Нацдвижения" в Грузии нет электорального будущего – депутат

У политиков "Нацдвижения" в Грузии нет электорального будущего – депутат

Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T19:45+0400

2023-04-17T19:45+0400

2023-04-17T19:49+0400

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леван хабеишвили

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грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Политики, покинувшие крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", не имеют электорального будущего, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гия Цагареишвили. Таким образом политик прокомментировал информацию о том, что экс-глава "Нацдвижения" Ника Мелия перешел в новый офис, где проводит встречи с представителями партии. Сторонники Мелия опровергают намерение основать новую партию, но критикуют нового председателя Левана Хабеишвили за то, что он не выполняет предвыборные обещания. Мелия заявил, что принял данное решение из-за сложной ситуации внутри партии. Цагареишвили считает, что электорального будущего нет ни у Мелия, ни у оппозиционных политиков, ранее состоявших в "Национальном движении", будь то ныне лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия, лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе или лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Депутат заявил, что не станет сожалеть, если "Национальное движение" распадется, так как там собрались прокаженные и токсичные люди. "Распадется "Национальное движение" – очень хорошо, я не расстроюсь, но у тех, кто покинул партию, нет никакой перспективы в грузинской политике. Для грузинской политики они являются токсичными и прокаженными людьми", – добавил Цагареишвили.Оппозиционер: распад "Нацдвижения" – путь к освобождению Саакашвили>> По итогам внутрипартийных выборов, которые прошли в конце января 2023 года, новым лидером крупнейшей оппозиционной партии избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, в том числе экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта, единое нацдвижение