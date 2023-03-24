https://sputnik-georgia.ru/20230324/oppozitsioner-raspad-natsdvizheniya--put-k-osvobozhdeniyu-saakashvili-276085388.html

Оппозиционер: распад "Нацдвижения" – путь к освобождению Саакашвили

Оппозиционер: распад "Нацдвижения" – путь к освобождению Саакашвили

Оппозиционный депутат призвал членов "Нацдвижения" последовать примеру Хатии Деакноидзе, которая в пятницу заявила, что покидает ряды партии, основанной... 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T17:42+0400

2023-03-24T17:42+0400

2023-03-24T17:42+0400

политика

грузия

новости

вано мерабишвили

михаил саакашвили

яго хвичия

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Самый короткий путь к освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лежит черед распад крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение", с мая 2022 года находится в клиника "Вивамеди". Семья Саакашвили настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии при смерти и надо срочно отправить его на лечение за границу. Ранее 6 февраля Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. "Любой любящий Мишу "Нац" должен покинуть "Нацдвижение", поскольку ее распад является самым коротким путем для освобождения третьего президента. Я уже год говорю об этом, этого человека держат в тюрьме из-за того, что они не распадаются", – заявил Хвичия журналистам. Хатия Деканоидзе уходит из "Нацдвижения" – депутат назвала главную причину>>Оппозиционер призвал членов "Нацдвижения" последовать примеру депутата Хатии Деканоидзе, которая накануне заявила о своем намерении покинуть ряды "Нацдвижения". В качестве одной из причин Деканоидзе назвала активизацию экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили. Однако этот аргумент оказался недостаточно убедительным для Хвичия. По словам оппозиционера, Мерабишвили был в "Нацдвижение" со дня ее основания, и, соответственно, этот фактор не мог что-то изменить. "Ведь и до этого было ясно, что Мерабишвили был там. Я не знаю, в чем причина. Думаю, что у "Нацдвижения" нет жизненно важной идеи. Эта партия находится в режиме исчезновения. Просто пока она исчезнет, "Грузинская мечта" высасывает из нас кровь, используя "Нацдвижение" для сохранения собственного правления", – отметил он. Деструкция или польза – как в оппозиции отреагировали на активизацию экс-главы МВД Грузии>>В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%. Что происходит в "Нацдвижении" "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживает Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборов и сменил Мелия на посту председателя партии. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Депутаты от "Нацдвижения" периодически прерывают бойкот и участвуют в работе парламента по тем вопросам, которые сами считают важными. Представители правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. "Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер>>Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии.Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вано мерабишвили, михаил саакашвили, яго хвичия, грузинская мечта, единое нацдвижение