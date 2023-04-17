https://sputnik-georgia.ru/20230417/v-gruziyu-s-nachala-goda-importirovali-okolo-286-tysyachi-avtomobiley-276758396.html

В Грузию с начала года импортировали около 28,6 тысячи автомобилей

В Грузию с начала года импортировали около 28,6 тысячи автомобилей

Большая часть импортируемого транспорта выпущена менее 10 лет назад 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Число ввезенных в Грузию автомобилей за первый квартал 2023 года достигло 28 тысяч, говорится в материалах на сайте МВД. Из общего числа 80% составляют легковые автомобили. Кроме того, в Грузию было завезено 2,3 тысячи грузовиков, 184 единицы пассажирского транспорта и 1,5 тысячи транспорта с прицепом. Большая часть импортируемого транспорта выпущена менее 10 лет назад, при этом с начала 2023 года в Грузию было ввезено 484 марки автомобилей 2023 года выпуска. В Грузии за три месяца продано 47,4 тысячи автомобилей >>Между тем также в первом квартале 2023 года в страну было импортировано 1,7 тысячи автомобилей старше 20 лет и 6,1 тысячи автомобилей, выпущенных в период с 2003 по 2013 год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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