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В Грузии за три месяца продано 47,4 тысячи автомобилей
В Грузии за три месяца продано 47,4 тысячи автомобилей
В среднем за месяц в Грузии также продается около 200 единиц спецтехники и около 250 единиц сельхозтехники 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T10:18+0400
2023-04-15T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В период с 1 января по 3 апреля 2023 года в Грузии были проданы около 47, 4 тысячи автомобилей, говорится на сайте МВД Грузии. Из общего числа проданных в первом квартале машин 85,9% составляют легковые автомобили. Всего в период с 1 января по 3 апреля было продано около 40,7 тысячи легковых машин, из которых 11,9 – легковые автомобили высокой проходимости. Кроме того, в этот период было продано также 3,5 тысячи грузовиков, в том числе с прицепом, около тысячи мотоциклов и 789 микроавтобусов и автобусов. В Грузии хотят ввести льготы на ввоз автомобилей старше 40 лет >>Пик продаж пришелся на март, когда в стране было продано около 17,4 тысячи машин, из которых 14,8 – легковые. Также в марте вырос спрос, по сравнению с январем и февралем, на грузовые автомобили и мотоциклы. В среднем за месяц в Грузии также продается около 200 единиц спецтехники, около 250 единиц сельхозтехники, из которых большинство – тракторы, и 250 единиц пассажирского транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, автомобили, статистика, мвд грузии
грузия, новости, общество, экономика, автомобили, статистика, мвд грузии
В Грузии за три месяца продано 47,4 тысячи автомобилей
В среднем за месяц в Грузии также продается около 200 единиц спецтехники и около 250 единиц сельхозтехники
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В период с 1 января по 3 апреля 2023 года в Грузии были проданы около 47, 4 тысячи автомобилей, говорится на сайте МВД Грузии.
Из общего числа проданных в первом квартале машин 85,9% составляют легковые автомобили. Всего в период с 1 января по 3 апреля было продано около 40,7 тысячи легковых машин, из которых 11,9 – легковые автомобили высокой проходимости.
Кроме того, в этот период было продано также 3,5 тысячи грузовиков, в том числе с прицепом, около тысячи мотоциклов и 789 микроавтобусов и автобусов.
Пик продаж пришелся на март, когда в стране было продано около 17,4 тысячи машин, из которых 14,8 – легковые. Также в марте вырос спрос, по сравнению с январем и февралем, на грузовые автомобили и мотоциклы.
В среднем за месяц в Грузии также продается около 200 единиц спецтехники, около 250 единиц сельхозтехники, из которых большинство – тракторы, и 250 единиц пассажирского транспорта.