https://sputnik-georgia.ru/20230418/gruziny-v-sudane--mid-prodolzhaet-okazyvat-pomosch-grazhdanam-276843700.html

Грузины в Судане – МИД продолжает оказывать помощь гражданам

Грузины в Судане – МИД продолжает оказывать помощь гражданам

В Судане уже несколько дней идут бои между армией и Силами быстрого реагирования 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T19:20+0400

2023-04-18T19:20+0400

2023-04-18T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии продолжает интенсивную работу по оказанию помощи гражданам Грузии, находящимся в Судане, их обеспечивают продовольствием и питьевой водой, сообщили в пресс-службе ведомства. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. Грузины в Судане: гендиректор Myway Airlines рассказал о состоянии своих сотрудников>>"Министерство и посольство Грузии в Турции находятся в ежедневном контакте с гражданами в Судане, членами их семей и компаниями-работодателями. Также они находятся в тесной координации со странами-партнерами и соответствующими международными организациями", – говорится в заявлении. Кроме того, ведется работа по обеспечению продовольствием и питьевой водой, отмечено в заявлении.По разной информации, в Судане находятся от 30 до 40 граждан Грузии, часть из них – сотрудники грузинских авиакомпаний. Причина конфликта в Судане В 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране осуществлен не был. Ситуация в Судане: бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией – фото>>Ведущее оппозиционное движение Судана – "Силы за свободу и перемены" – на минувшей неделе сообщило о переносе подписания политического соглашения о формировании переходной гражданской администрации в Судане. По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло. Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении. Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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