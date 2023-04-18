https://sputnik-georgia.ru/20230418/mekhanizm-odnogo-okna-aktivno-vnedryayut-v-morskikh-portakh-gruzii-276840839.html

Механизм "одного окна" активно внедряют в морских портах Грузии

Механизм "одного окна" активно внедряют в морских портах Грузии

Грузия упростит и полностью оцифрует процедуры, связанные с заходом/выходом судна в портах страны, заявил министр 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T16:49+0400

2023-04-18T16:49+0400

2023-04-18T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Внедрение "Морской системы одного окна" (MSW) в портах Грузии повысит привлекательность страны в качестве логистического хаба, заявил вице-премьер, глава министерства экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В Грузии при организации Агентства морского транспорта прошла встреча фазы "Цифровые порты – Digital Ports I", которая включает заключительный этап процесса внедрения "Морской системы одного окна". По информации Минэкономики, внедрение MSW в портах Грузии упростит и полностью оцифрует процедуры, связанные с заходом/выходом судна в портах Грузии, что, в свою очередь, улучшит управление и автоматизацию портовых и логистических процессов, будет способствовать межведомственной координации и значительно сократит время необходимых процедур в портах. Процесс внедрения MSW в портах страны осуществляется при финансовой поддержке Агентства морского транспорта Грузии, программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) посольства США в Грузии и правительства США и включает как программное, так и материальное обеспечение системы. Отмечено, что при поддержке ЕБРР и Совета инвесторов, Агентство морского транспорта уже проводит процесс внедрения Объединенной системы портов (𝐏𝐂𝐒) в портах Грузии. Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии – ответ премьера >>Также при поддержке делегации ЕС в Грузии (EUD) было разработано необходимое законодательство для непосредственного развития "Морской системы одного окна". Кроме того, в рамках Программы экономической безопасности USAID - DAI была оценена релевантность технико-экономического обоснования имплементации "Морского принципа одного окна", а также разработан механизм регулирования и программа обучения судовых агентов, что является одним из важных шагов в процессе внедрения MSW. Проект является одной из важнейших инициатив, реализованных в портовой отрасли за последние годы, с точки зрения повышения транзитного потенциала страны. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>"Цифровые порты" подразумевают оцифровку государственных услуг в портовой отрасли и их объединение в единую онлайн-платформу – систему единого окна. Отмечается, что с внедрением системы "одного окна" - "цифровых портов" директивы и правила в морской сфере, предусмотренные повесткой дня Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, будут полностью реализованы. Проект внедрения "Морской системы единого окна" в портовом секторе Грузии будет способствовать формированию не только транспортного хаба, но и цифрового хаба, что позволит углубить региональное сотрудничество на Черном море. Реализовывать проект будет немецкая консалтинговая компания Hamburg Port Consulting (HPC), победитель международного тендера, представители которой в рамках мероприятия провели презентацию и представили присутствующим подробный план реализации проекта с учетом ожидаемых результатов и вызовов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство морского транспорта, леван давиташвили, ебрр, батумский порт, потийский порт