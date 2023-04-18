https://sputnik-georgia.ru/20230418/monetarnaya-politika-v-gruzii-mozhet-smyagchitsya--deputat-276801457.html
Монетарная политика в Грузии может смягчиться – депутат
Монетарная политика в Грузии может смягчиться – депутат
Сокращение ставки рефинансирования должно стать дополнительным стимулом для развития и роста экономики Грузии 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T09:00+0400
2023-04-18T09:00+0400
2023-04-18T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Монетарная политика в Грузии в условиях роста экономики и снижения инфляции может быть постепенно смягчена, заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили в передаче "Цертили" на медаплатформе BMG. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики, а в последние несколько месяцев оставляет ставку рефинансирования в размере 11%. Сокращение ставки рефинансирования станет дополнительным стимулом для развития и роста экономики страны, отметил он. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции. Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%. По информации Нацбанка, смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию. Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику>>Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк
грузия, новости, экономика, национальный банк
Монетарная политика в Грузии может смягчиться – депутат
Сокращение ставки рефинансирования должно стать дополнительным стимулом для развития и роста экономики Грузии
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Монетарная политика в Грузии в условиях роста экономики и снижения инфляции может быть постепенно смягчена, заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили в передаче "Цертили" на медаплатформе BMG.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики, а в последние несколько месяцев оставляет ставку рефинансирования в размере 11%.
"Политика в этом направлении может быть постепенно пересмотрена и смягчена, потому что, с одной стороны, у нас есть рост экономики, с другой стороны, снижение инфляции, а с третьей стороны, укрепление обменного курса лари", – заявил Сонгулашвили.
Сокращение ставки рефинансирования станет дополнительным стимулом для развития и роста экономики страны, отметил он.
Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.
Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%.
По информации Нацбанка, смягчение монетарной политики станет возможно после того, как начнет снижаться давление местных факторов на инфляцию.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.