https://sputnik-georgia.ru/20230418/na-chto-potratyat-milliard-iz-gosbyudzheta-gruzii--razyasneniya-ministra-276843342.html

На что потратят миллиард из госбюджета Грузии – разъяснения министра

На что потратят миллиард из госбюджета Грузии – разъяснения министра

Обновление туристических мест должно открыть возможности для частного сектора и для местных жителей, считают в Минрегионразвития 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T18:59+0400

2023-04-18T18:59+0400

2023-04-18T18:59+0400

грузия

экономика

новости

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Новая программа правительства Грузии по развитию городов и курортов, на которую будет выделен 1 миллиард лари из госбюджета, включает в себя полное обновление мест, привлекательных для туристов, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на брифинге после заседания правительства. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. В качестве примера министр привел город Кутаиси на западе Грузии, где в рамках программы обновят историческую часть города, здание Драматического театра им. Ладо Месхишвили, Ботанический сад, знаменитые мосты, те объекты, которые представляют интерес для туристов и бизнес-сектора. Что касается Казбегского района, то здесь в рамках проекта планируется полное обновление села Гергети, получившего широкую известность благодаря Георгетской церкви Святой Троицы. По словам Карселадзе, программа включает в себя обновление телекоммуникационных, информационных и инженерных сетей, систем освещения и орошения, крыш и фасадов зданий, а также повышение энергоэффективности. Как отметил глава ведомства, местные жители ощутят плоды обновления инфраструктуры, глядя на счета за коммунальные услуги. В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов>>На первом этапе на реализацию программы из госбюджета правительство выделит 200 млн лари (около 80 млн долларов). Проект по развитию городов и курортов является продолжением программы "Обновленные регионы", которая стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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