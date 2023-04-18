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На что потратят миллиард из госбюджета Грузии – разъяснения министра
На что потратят миллиард из госбюджета Грузии – разъяснения министра
Обновление туристических мест должно открыть возможности для частного сектора и для местных жителей, считают в Минрегионразвития 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T18:59+0400
2023-04-18T18:59+0400
2023-04-18T18:59+0400
грузия
экономика
новости
ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Новая программа правительства Грузии по развитию городов и курортов, на которую будет выделен 1 миллиард лари из госбюджета, включает в себя полное обновление мест, привлекательных для туристов, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на брифинге после заседания правительства. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. В качестве примера министр привел город Кутаиси на западе Грузии, где в рамках программы обновят историческую часть города, здание Драматического театра им. Ладо Месхишвили, Ботанический сад, знаменитые мосты, те объекты, которые представляют интерес для туристов и бизнес-сектора. Что касается Казбегского района, то здесь в рамках проекта планируется полное обновление села Гергети, получившего широкую известность благодаря Георгетской церкви Святой Троицы. По словам Карселадзе, программа включает в себя обновление телекоммуникационных, информационных и инженерных сетей, систем освещения и орошения, крыш и фасадов зданий, а также повышение энергоэффективности. Как отметил глава ведомства, местные жители ощутят плоды обновления инфраструктуры, глядя на счета за коммунальные услуги. В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов>>На первом этапе на реализацию программы из госбюджета правительство выделит 200 млн лари (около 80 млн долларов). Проект по развитию городов и курортов является продолжением программы "Обновленные регионы", которая стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе
грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе
На что потратят миллиард из госбюджета Грузии – разъяснения министра
Обновление туристических мест должно открыть возможности для частного сектора и для местных жителей, считают в Минрегионразвития
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Новая программа правительства Грузии по развитию городов и курортов, на которую будет выделен 1 миллиард лари из госбюджета, включает в себя полное обновление мест, привлекательных для туристов, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе на брифинге после заседания правительства.
В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари.
"Мы не только получим эффект измененного внешнего вида, но и новые возможности для частного сектора, для живущих там людей, для туристов, которые проведут там время еще интереснее", – сказал Карселадзе.
В качестве примера министр привел город Кутаиси на западе Грузии, где в рамках программы обновят историческую часть города, здание Драматического театра им. Ладо Месхишвили, Ботанический сад, знаменитые мосты, те объекты, которые представляют интерес для туристов и бизнес-сектора.
Что касается Казбегского района, то здесь в рамках проекта планируется полное обновление села Гергети, получившего широкую известность благодаря Георгетской церкви Святой Троицы.
По словам Карселадзе, программа включает в себя обновление телекоммуникационных, информационных и инженерных сетей, систем освещения и орошения, крыш и фасадов зданий, а также повышение энергоэффективности.
Как отметил глава ведомства, местные жители ощутят плоды обновления инфраструктуры, глядя на счета за коммунальные услуги.
На первом этапе на реализацию программы из госбюджета правительство выделит 200 млн лари (около 80 млн долларов).
Проект по развитию городов и курортов является продолжением программы "Обновленные регионы", которая стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм.
Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.