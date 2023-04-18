https://sputnik-georgia.ru/20230418/premer-novaya-programma-po-razvitiyu-kurortov-startuet-v-gruzii-276824725.html

В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов

В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов

Будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты, заявил премьер 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T15:01+0400

2023-04-18T15:01+0400

2023-04-18T16:03+0400

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боржоми

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. По словам премьера, будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты. Как отметил глава правительства, главная задача – поэтапно преобразить Грузию в государство европейского типа. Выполнение работ по осуществлению программы поручено Министерству инфраструктуры и регионального развития Грузии, а также Фонду муниципального развития. Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо >>Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, экономика, ираклий гарибашвили, министерство инфраструктуры и регионального развития, фонд муниципального развития, цхалтубо, боржоми