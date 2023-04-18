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В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов
В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов
Будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты, заявил премьер 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T15:01+0400
2023-04-18T15:01+0400
2023-04-18T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. По словам премьера, будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты. Как отметил глава правительства, главная задача – поэтапно преобразить Грузию в государство европейского типа. Выполнение работ по осуществлению программы поручено Министерству инфраструктуры и регионального развития Грузии, а также Фонду муниципального развития. Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо >>Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, экономика, ираклий гарибашвили, министерство инфраструктуры и регионального развития, фонд муниципального развития, цхалтубо, боржоми
В Грузии стартует многомиллионная программа развития курортов
15:01 18.04.2023 (обновлено: 16:03 18.04.2023)
Будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари.
"Сейчас мы начинаем более масштабную государственную программу, программу развития городов и курортов, которая будет пятилетней и из бюджета будет выделен один миллиард лари. Работы мы начнем очень скоро. Об этом детально чуть позже. Будут разработаны концепции. Фонд муниципального развития начнет активную работу по осуществлению этой программы. Мы выберем лучших строителей, архитекторов", – заявил премьер.
По словам премьера, будут созданы новые рекреационные зоны и места притяжения туристов, восстановлены культурно-исторические объекты.
Как отметил глава правительства, главная задача – поэтапно преобразить Грузию в государство европейского типа.
Выполнение работ по осуществлению программы поручено Министерству инфраструктуры и регионального развития Грузии, а также Фонду муниципального развития.
Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм.
Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.