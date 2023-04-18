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Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции?
Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции?
Медикаменты, завезенные в Грузию из Турции, пользуются спросом среди жителей страны из-за сравнительно низких цен 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T17:12+0400
2023-04-18T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия может закупать по низкой цене только те медикаменты из Турции, которые у них в избытке, сообщил директор Ассоциации фармацевтических компаний Ираклий Маргвелашвили. Ранее в Ассоциации сообщили, что со стороны Турции было введено ограничение на поставку некоторых лекарственных средств как по ассортименту, так и по количеству, что отразится на местном рынке спустя определенный период времени.Международные компании поставляют в Турцию лекарства по согласованной низкой цене – это система, введенная правительством страны, сообщил глава Ассоциации. Страна экспортирует только те лекарства, которые находятся в избытке, цена и количество не всегда одинаковы, отметил он. Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции>>В январе 2023 года турецкий регулятор подсчитал количество лекарств и решил частично ограничить экспорт некоторых медикаментов в другие страны, в том числе и в Грузию. Со стороны правительства и министерства здравоохранения Грузии несколько раз звучали тяжелые обвинения в адрес фармацевтических компаний в связи с возможным созданием искусственного дефицита медикаментов, что, по словам Маргвелашвили, неприемлемо для представителей сектора. Соответственно, переговоры с турецкими производителями не принесут результатов, поскольку это не их товар, а товар международных компаний, которые по специальной цене были предоставлены Турции, отметил он. Турецкие медикаменты появились на грузинском рынке в конце 2022 года. Из-за более низкой стоимости, по сравнению с европейскими препаратами, они пользуются спросом у населения.Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция
экономика, грузия, новости, турция
Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции?
17:12 18.04.2023 (обновлено: 17:24 18.04.2023)
Медикаменты, завезенные в Грузию из Турции, пользуются спросом среди жителей страны из-за сравнительно низких цен
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия может закупать по низкой цене только те медикаменты из Турции, которые у них в избытке, сообщил директор Ассоциации фармацевтических компаний Ираклий Маргвелашвили.
Ранее в Ассоциации сообщили, что со стороны Турции было введено ограничение на поставку некоторых лекарственных средств как по ассортименту, так и по количеству, что отразится на местном рынке спустя определенный период времени.
Международные компании поставляют в Турцию лекарства по согласованной низкой цене – это система, введенная правительством страны, сообщил глава Ассоциации. Страна экспортирует только те лекарства, которые находятся в избытке, цена и количество не всегда одинаковы, отметил он.
В январе 2023 года турецкий регулятор подсчитал количество лекарств и решил частично ограничить экспорт некоторых медикаментов в другие страны, в том числе и в Грузию.
"Это не тот случай, когда какая-то компания не хочет закупать оттуда лекарства. Просто эти компании больше не могут получать из Турции то количество медикаментов, в котором нуждаются пациенты в Грузии", – заявил Маргвелашвили.
Со стороны правительства и министерства здравоохранения Грузии несколько раз звучали тяжелые обвинения в адрес фармацевтических компаний в связи с возможным созданием искусственного дефицита медикаментов, что, по словам Маргвелашвили, неприемлемо для представителей сектора.
"Когда мы говорим о завозе лекарств из Турции, речь не идет о турецких лекарствах. Речь идет о тех медикаментах, которые были завезены в Турцию из других стран по низкой цене и затем уже были завезены в Грузию", – подчеркнул Маргвелашвили.
Соответственно, переговоры с турецкими производителями не принесут результатов, поскольку это не их товар, а товар международных компаний, которые по специальной цене были предоставлены Турции, отметил он.
Турецкие медикаменты появились на грузинском рынке в конце 2022 года. Из-за более низкой стоимости, по сравнению с европейскими препаратами, они пользуются спросом у населения.
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.