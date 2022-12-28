https://sputnik-georgia.ru/20221228/katarskaya-kompaniya-budet-investirovat-v-razvitie-kurorta-tskhaltubo-273462376.html

Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо

Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо

В рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T07:01+0400

2022-12-28T07:01+0400

2022-12-28T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Гостиничная, рекреационная и оздоровительная инфраструктура высокого уровня будет создана в курорте Цхалтубо с катарскими инвестициями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Согласно решению правительства Грузии, в рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов – государственные несельскохозяйственные земельные участки и расположенные на них здания. По его словам, это будут 3, 4, 5-звездочные отели разного уровня, где оздоровительная и спортивная составляющие будут представлены в очень значительной степени. "Новая жизнь Цхалтубо" – масштабный инвестиционный проект, предусматривающий продажу инвесторам на приватизационных аукционах 14 санаториев в рамках концептуального плана восстановления и развития курорта. Цель – превратить Цхалтубо в бальнеологический курорт международного уровня. По словам Давиташвили, в этом случае государство получит именно те целевые инвестиции, которые необходимы для возрождения курорта Цхалтубо и превращения его в один из важных, привлекательных туристических центров. Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо >>Министр пояснил, что была следующая важная предпосылка – государство закупило основной ресурс, целебные воды и сегодня они доступны как частным лицам, заинтересованным в этой услуге, так и всем предприятиям, которые будут инвестировать в Цхалтубо и обновлять оздоровительную инфраструктуру. Что касается суммы инвестиций, то по информации Давиташвили, минимальная сумма приватизации для катарской инвестиционной группы составляет примерно 12 миллионов лари, а приватизационные обязательства – до 35 миллионов лари. План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари. Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта >>Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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