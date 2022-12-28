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Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо
Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо
В рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T07:01+0400
2022-12-28T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Гостиничная, рекреационная и оздоровительная инфраструктура высокого уровня будет создана в курорте Цхалтубо с катарскими инвестициями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Согласно решению правительства Грузии, в рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов – государственные несельскохозяйственные земельные участки и расположенные на них здания. По его словам, это будут 3, 4, 5-звездочные отели разного уровня, где оздоровительная и спортивная составляющие будут представлены в очень значительной степени. "Новая жизнь Цхалтубо" – масштабный инвестиционный проект, предусматривающий продажу инвесторам на приватизационных аукционах 14 санаториев в рамках концептуального плана восстановления и развития курорта. Цель – превратить Цхалтубо в бальнеологический курорт международного уровня. По словам Давиташвили, в этом случае государство получит именно те целевые инвестиции, которые необходимы для возрождения курорта Цхалтубо и превращения его в один из важных, привлекательных туристических центров. Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо &gt;&gt;Министр пояснил, что была следующая важная предпосылка – государство закупило основной ресурс, целебные воды и сегодня они доступны как частным лицам, заинтересованным в этой услуге, так и всем предприятиям, которые будут инвестировать в Цхалтубо и обновлять оздоровительную инфраструктуру. Что касается суммы инвестиций, то по информации Давиташвили, минимальная сумма приватизации для катарской инвестиционной группы составляет примерно 12 миллионов лари, а приватизационные обязательства – до 35 миллионов лари. План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари. Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта &gt;&gt;Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, туризм в грузии, туризм, леван давиташвили, цхалтубо, катар, инвестиции
грузия, новости, экономика, туризм в грузии, туризм, леван давиташвили, цхалтубо, катар, инвестиции

Катарская компания будет инвестировать в развитие курорта Цхалтубо

07:01 28.12.2022
© Agency of State PropertyСанаторий "Имерети" в Цхалтубо
Санаторий Имерети в Цхалтубо - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
© Agency of State Property
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В рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Гостиничная, рекреационная и оздоровительная инфраструктура высокого уровня будет создана в курорте Цхалтубо с катарскими инвестициями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Согласно решению правительства Грузии, в рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо" катарской инвестиционной группе "Голден Тауэр Инвест Групп" будут переданы пять объектов – государственные несельскохозяйственные земельные участки и расположенные на них здания.

"У нас уже есть иностранный инвестор, который представлен в гостиничном бизнесе, и у него достаточно амбициозные планы по созданию на высоком уровне гостиничной, рекреационной и оздоровительной инфраструктуры в рамках проекта "Новая жизнь Цхалтубо", – сказал Давиташвили журналистам.

По его словам, это будут 3, 4, 5-звездочные отели разного уровня, где оздоровительная и спортивная составляющие будут представлены в очень значительной степени.
"Новая жизнь Цхалтубо" – масштабный инвестиционный проект, предусматривающий продажу инвесторам на приватизационных аукционах 14 санаториев в рамках концептуального плана восстановления и развития курорта. Цель – превратить Цхалтубо в бальнеологический курорт международного уровня.
По словам Давиташвили, в этом случае государство получит именно те целевые инвестиции, которые необходимы для возрождения курорта Цхалтубо и превращения его в один из важных, привлекательных туристических центров.
Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо >>
Министр пояснил, что была следующая важная предпосылка – государство закупило основной ресурс, целебные воды и сегодня они доступны как частным лицам, заинтересованным в этой услуге, так и всем предприятиям, которые будут инвестировать в Цхалтубо и обновлять оздоровительную инфраструктуру.
Что касается суммы инвестиций, то по информации Давиташвили, минимальная сумма приватизации для катарской инвестиционной группы составляет примерно 12 миллионов лари, а приватизационные обязательства – до 35 миллионов лари.
План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари.
Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта >>
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.
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