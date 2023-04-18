https://sputnik-georgia.ru/20230418/stroitelnaya-vystavka-caucasus-build-proydet-v-tbilisi-276811609.html

Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси

Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси

На протяжении многих лет выставка успешно объединяет представителей строительной отрасли 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T12:01+0400

2023-04-18T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Международная выставка стройматериалов и интерьера Caucasus Build стартует в Тбилиси 28 апреля, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Caucasus Build будет проходить до 30 апреля включительно в павильонах столичного выставочного центра Expo Georgia, в рамках недели недвижимости. Цель мероприятия – создать уникальную коммуникационную площадку, где компании-участники смогут встретиться с потенциальными партнерами, девелоперами, архитекторами, инженерами, стройкомпаниями, госслужащими, профессионалами в области строительства и людьми, интересующимися строительной отраслью. Кроме того, участники смогут ознакомиться с новшествами рынка и будущими тенденциями в сфере строительства. Они посетят интересные тематические мероприятия, дискуссионные панели и примут участие в деловых встречах. Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси >>Наряду с поощрением деловых отношений между представителями строительной отрасли, задача Caucasus Build ознакомить частных лиц, заинтересованных в ремонте и строительстве, с тенденциями отрасли и облегчить им поиск альтернатив. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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