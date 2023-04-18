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Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси
Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси
На протяжении многих лет выставка успешно объединяет представителей строительной отрасли 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T12:01+0400
2023-04-18T12:01+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Международная выставка стройматериалов и интерьера Caucasus Build стартует в Тбилиси 28 апреля, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Caucasus Build будет проходить до 30 апреля включительно в павильонах столичного выставочного центра Expo Georgia, в рамках недели недвижимости. Цель мероприятия – создать уникальную коммуникационную площадку, где компании-участники смогут встретиться с потенциальными партнерами, девелоперами, архитекторами, инженерами, стройкомпаниями, госслужащими, профессионалами в области строительства и людьми, интересующимися строительной отраслью. Кроме того, участники смогут ознакомиться с новшествами рынка и будущими тенденциями в сфере строительства. Они посетят интересные тематические мероприятия, дискуссионные панели и примут участие в деловых встречах. Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси &gt;&gt;Наряду с поощрением деловых отношений между представителями строительной отрасли, задача Caucasus Build ознакомить частных лиц, заинтересованных в ремонте и строительстве, с тенденциями отрасли и облегчить им поиск альтернатив. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, тбилиси, expo georgia
новости, грузия, тбилиси, expo georgia

Строительная выставка Caucasus Build пройдет в Тбилиси

12:01 18.04.2023
© photo: SputnikCaucasus Build
Caucasus Build - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
© photo: Sputnik
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На протяжении многих лет выставка успешно объединяет представителей строительной отрасли
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Международная выставка стройматериалов и интерьера Caucasus Build стартует в Тбилиси 28 апреля, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Caucasus Build будет проходить до 30 апреля включительно в павильонах столичного выставочного центра Expo Georgia, в рамках недели недвижимости.
На протяжении многих лет выставка успешно объединяет представителей строительной отрасли. В этом году мероприятие в двадцать восьмой раз соберет грузинские и иностранные компании, работающие в сфере строительства.
Цель мероприятия – создать уникальную коммуникационную площадку, где компании-участники смогут встретиться с потенциальными партнерами, девелоперами, архитекторами, инженерами, стройкомпаниями, госслужащими, профессионалами в области строительства и людьми, интересующимися строительной отраслью.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМеждународная выставка строительства и аксессуаров Caucasus Build
Международная выставка строительства и аксессуаров Caucasus Build - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
Международная выставка строительства и аксессуаров Caucasus Build
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Кроме того, участники смогут ознакомиться с новшествами рынка и будущими тенденциями в сфере строительства. Они посетят интересные тематические мероприятия, дискуссионные панели и примут участие в деловых встречах.
Выставка недвижимости пройдет в Тбилиси >>
Наряду с поощрением деловых отношений между представителями строительной отрасли, задача Caucasus Build ознакомить частных лиц, заинтересованных в ремонте и строительстве, с тенденциями отрасли и облегчить им поиск альтернатив.
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