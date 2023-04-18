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ЦИК Грузии обратился к лицам с ОВЗ перед выборами

ЦИК Грузии обратился к лицам с ОВЗ перед выборами

Избирательные комиссии принимают заявки от лиц, передвигающихся на инвалидных креслах, которые могут проголосовать на одном из 69 участков с пандусом 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T07:00+0400

2023-04-18T07:00+0400

2023-04-18T07:00+0400

промежуточные выборы 2023

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Избиратели, пользующиеся инвалидными креслами, а также те, кто по состоянию здоровья планирует голосовать в день выборов из дома, должны предоставить соответствующую информацию в Центральную избирательную комиссию до 21 апреля, 18:00, сообщили в пресс-службе ЦИК. Выборы в Грузии 29 апреля пройдут на 164 участках в Грузии. На выборах жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола. "Что касается переносных урн для голосования, избиратель, который не может явиться в помещение для голосования по состоянию здоровья и находится на территории того же избирательного участка, имеет возможность запросить переносную урну для голосования, для этого он должен обратиться в соответствующую районную избирательную комиссию до 18:00 21 апреля", – говорится в сообщении. Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности>>Кроме того, избиратели, пользующиеся колясками, могут проверить адаптированы ли избирательные участники для лиц с ОВЗ на специальной карте на сайте ЦИК. Всего на 69 участках обустроены пандусы. Впервые на выборах 29 апреля будут маркированы те избиратели, которые голосуют при помощи переносных урн. Выборы будут проходить по электронной системе, при этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Регистрация партий, избирательных блоков и инициативных групп завершилась 24 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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промежуточные выборы 2023, грузия, новости, общество, цик грузии