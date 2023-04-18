https://sputnik-georgia.ru/20230418/ubiystvo-pensionerki-v-kakheti--politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-276805969.html
Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого
Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T10:47+0400
2023-04-18T10:47+0400
2023-04-18T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала 18-летнего жителя Ахметы по обвинению в умышленном убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД. По информации ведомства, наказание за преступление предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье. По информации СМИ, инциденту предшествовала словесная перепалка, после которой и последовал выстрел. Убийство в Кахети: 18-летний убил пенсионерку – СМИ >>Как рассказал один из соседей, убийство произошло случайно, и молодой человек стрелял из оружия вовсе нецеленаправленно. Кроме того, по его словам, между обвиняемым и 71-летней женщиной уже несколько лет был конфликт из-за спорного земельного участка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
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происшествия, кахети, новости, грузия, преступность в грузии
происшествия, кахети, новости, грузия, преступность в грузии
Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала 18-летнего жителя Ахметы по обвинению в умышленном убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД.
По информации
ведомства, наказание за преступление предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемый в результате конфликта на бытовой почве в городе Ахмета ранил из ружья 71-летнюю женщину. Пуля попала в лицо жертве. Женщину госпитализировали, но медикам не удалось ее спасти. Стрелявший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по горячим следам.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье.
По информации СМИ, инциденту предшествовала словесная перепалка, после которой и последовал выстрел.
Как рассказал один из соседей, убийство произошло случайно, и молодой человек стрелял из оружия вовсе нецеленаправленно. Кроме того, по его словам, между обвиняемым и 71-летней женщиной уже несколько лет был конфликт из-за спорного земельного участка.