https://sputnik-georgia.ru/20230418/ubiystvo-pensionerki-v-kakheti--politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-276805969.html

Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого

Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого

В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T10:47+0400

2023-04-18T10:47+0400

2023-04-18T10:47+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полиция Кахети задержала 18-летнего жителя Ахметы по обвинению в умышленном убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД. По информации ведомства, наказание за преступление предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – охотничье ружье. По информации СМИ, инциденту предшествовала словесная перепалка, после которой и последовал выстрел. Убийство в Кахети: 18-летний убил пенсионерку – СМИ >>Как рассказал один из соседей, убийство произошло случайно, и молодой человек стрелял из оружия вовсе нецеленаправленно. Кроме того, по его словам, между обвиняемым и 71-летней женщиной уже несколько лет был конфликт из-за спорного земельного участка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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