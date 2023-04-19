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Балкон жилого дома обрушился на западе Грузии
Балкон жилого дома обрушился на западе Грузии
В момент обрушения на балконе находилась женщина, она получила тяжелые переломы 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T16:04+0400
2023-04-19T16:04+0400
2023-04-19T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Балкон обрушился в жилом доме города Джвари (Самегрело - Земо Сванети), где в этот момент находилась 50-летняя женщина, сообщил телеканал "Мтавари".В результате обрушения женщина упала на балкон этажом ниже. С тяжелыми переломами женщину перевезли в зугдидскую реферальную больницу, где она проходит обследование.По имеющейся информации, больше никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, джвари, самегрело
происшествия, грузия, новости, джвари, самегрело
Балкон жилого дома обрушился на западе Грузии
16:04 19.04.2023 (обновлено: 16:35 19.04.2023)
В момент обрушения на балконе находилась женщина, она получила тяжелые переломы
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Балкон обрушился в жилом доме города Джвари (Самегрело - Земо Сванети), где в этот момент находилась 50-летняя женщина, сообщил телеканал "Мтавари".
В результате обрушения женщина упала на балкон этажом ниже. С тяжелыми переломами женщину перевезли в зугдидскую реферальную больницу, где она проходит обследование.
По имеющейся информации, больше никто не пострадал.