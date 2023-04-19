https://sputnik-georgia.ru/20230419/balkon-zhilogo-doma-obrushilsya-na-zapade-gruzii--276875393.html

Балкон жилого дома обрушился на западе Грузии

Балкон жилого дома обрушился на западе Грузии

В момент обрушения на балконе находилась женщина, она получила тяжелые переломы 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Балкон обрушился в жилом доме города Джвари (Самегрело - Земо Сванети), где в этот момент находилась 50-летняя женщина, сообщил телеканал "Мтавари".В результате обрушения женщина упала на балкон этажом ниже. С тяжелыми переломами женщину перевезли в зугдидскую реферальную больницу, где она проходит обследование.По имеющейся информации, больше никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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